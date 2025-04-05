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ABD Ukraynalılara yanlışlıkla sınır dışı etme mesajı attı

ABD Ukraynalılara yanlışlıkla sınır dışı etme mesajı attı

ABD'de Trump yönetimi, yanlışlıkla Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ülkeye iltica eden bazı Ukraynalı göçmenlere ülkeyi acilen terk etmelerini isteyen bir bildirim gönderdi.

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ABD medyasında yer alan haberlere göre, ABD İç Güvenlik Bakanlığı dün ve önceki gün ülkede yaşayan bazı Ukraynalılara "acil" koduyla mesaj attı.

Mesajda Ukraynalılara ülkelerindeki savaş nedeniyle sağlanan "geçici yasal statülerinin" iptal edildiği belirtilerek, 7 gün içinde ABD'yi "derhal" terk etmeleri çağrısı yapıldı.

Söz konusu mesaj Ukraynalı göçmenler arasında korku ve paniğe neden olurken, İç Güvenlik Bakanlığı daha sonra mesajın "yanlışlıkla" gönderildiğini açıkladı.

"Bazı Ukraynalılara gönderilen mesaj yanlışlıkla gönderilmiştir"

İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia MacLaughlin, yaptığı yazılı açıklamada, "Bazı Ukraynalılara gönderilen mesaj yanlışlıkla gönderilmiştir. Söz konusu şartlı ikamet statüleri iptal edilmemiştir. Şu an için her hangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur." ifadelerini paylaştı.

Eski Başkan Joe Biden yönetimi sırasında, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle şubat 2022'den sonra "Ukrayna için birlik program" kapsamında başlayan ve ABD'ye kabul edilen Ukraynalı göçmenlere sağlanan geçici yasal statü Ekim 2026'da sona eriyor.

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