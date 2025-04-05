BIST 9.380
DOLAR 37,98
EURO 41,68
ALTIN 3.710,58
HABER /  GÜNCEL

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması: Firari Ketenci gözaltına alındı

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması: Firari Ketenci gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla aranan firari şüpheli Kaan Ketenci, KKTC’de yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Abone ol

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen İBB soruşturması kapsamında, ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli Kaan Ketenci yakalandı.

19 Mart'ta düzenlenen eşzamanlı operasyonun ardından firari durumda bulunan reklam firması sahibi Kaan Ketenci, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, KKTC’de bulunan KOM Başkanlığı irtibat görevlisi ve Kıbrıs Polis Teşkilatı’nın ortak çalışmaları sonucu 4 Nisan Cuma günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yakalandı.

Şüpheli, yürütülen işlemlerin ardından Türkiye’ye getirilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Donald Trump'ın vergi kesintilerini içeren tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi
Donald Trump'ın vergi kesintilerini içeren tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 5 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 5 Filistinli hayatını kaybetti
Fatih Karagümrük, Erzurumspor'u 90+6'da attığı golle mağlup etti
Fatih Karagümrük, Erzurumspor'u 90+6'da attığı golle mağlup etti
ABD Ukraynalılara yanlışlıkla sınır dışı etme mesajı attı
ABD Ukraynalılara yanlışlıkla sınır dışı etme mesajı attı
Antalyaspor, sahasında Samsunspor’u 2-1 mağlup etti
Antalyaspor, sahasında Samsunspor’u 2-1 mağlup etti
Servetini artıran tek isim Warren Buffett oldu
Servetini artıran tek isim Warren Buffett oldu
Beyaz Saray, Netanyahu iddialarını doğruladı
Beyaz Saray, Netanyahu iddialarını doğruladı
Paris Saint-Germain 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti
Paris Saint-Germain 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti
Kurtulmuş: Türk dünyasının ortak bir alfabeye kavuşması beklentilerimizden birisi
Kurtulmuş: Türk dünyasının ortak bir alfabeye kavuşması beklentilerimizden birisi
İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek! Kar uyarısı yapıldı
İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek! Kar uyarısı yapıldı
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı
Myanmar'daki depremlerde can kaybı 3 bin 354'e yükseldi
Myanmar'daki depremlerde can kaybı 3 bin 354'e yükseldi