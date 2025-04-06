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Sosyal medyadan duyurdu, istifa açıklaması! Ümit Özdağ iddiası olay olmuştu

Sosyal medyadan duyurdu, istifa açıklaması! Ümit Özdağ iddiası olay olmuştu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandığı iddia edildi.

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Zafer Partisi GİK Üyesi Jülide Sarıkaya Kurdoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla hakkında 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın iddianamesinin hazırlandığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Ümit Özdağ'ın iddianamesinin hazırlandığı haberlerini yalanladı. Bu gelişme sonrasında Kurdoğlu, partisinin GİK üyeliğinden istifa etti.

75 GÜN SONRA İDDİANAME HAZIR

Zafer Partisi GİK Üyesi Jülide Sarıkaya Kurdoğlu, Özdağ’ın iddianamesinin 75 gün sonra hazırlandığını bildirdi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN YALANLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Ümit Özdağ'ın iddianamesinin hazırlandığı haberlerini yalanladı.

İSTİFA ETTİ

Yaşanan bu gelişme sonrasında Kurdoğlu, Zafer Partisi'nin GİK üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Kurdoğlu paylaşımında şunları ifade etti:

"Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ başta olmak üzere tüm kamuoyundan ve Zafer partililerden özür dilerim… Bu hatamdan dolayı GİK üyeliğimden istifamı Sayın Genel Başkanımız Ümit Özdağ’ın takdirlerine sunuyorum. Saygılarımla..."

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