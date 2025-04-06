Kurultay öncesi İmamoğlu'ndan mesaj: İktidar Türkiye için artık bir beka sorunu

Ekrem İmamoğlu, iktidarın CHP’yi kayyumla tehdit ettiğini belirterek, “Bu tehdit 6 Nisan Kurultayı’yla boşa çıkarılacak” dedi. Önceki kurultayın yerel seçim zaferini getirdiğini hatırlatan İmamoğlu, bu kurultayın ise “iktidarı alma” hedefiyle toplandığını vurguladı. “Bu millet bir kişiden büyüktür” diyen İmamoğlu, iktidarın Türkiye için artık bir beka sorunu oluşturduğunu savundu.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kayyum atanması tehdidine karşı aldığı karar doğrultusunda bugün Ankara’da 21. Olağanüstü Kurultayı’nı toplamaya hazırlanırken, Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’nden kamuoyuna seslendi. Sözcü gazetesine gönderdiği yazıda Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi, toplumsal ve ekonomik krizi değerlendiren İmamoğlu, CHP’nin tarihi bir demokrasi mücadelesi verdiğini belirterek, iktidarın ülke için “bir beka sorununa dönüştüğünü” ifade etti.

“DÜNYA BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜMDEN GEÇİYOR, TÜRKİYE GERİDE KALDI”

Yazısına 21. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşanan küresel dönüşüme dikkat çekerek başlayan İmamoğlu, birçok ülkenin kendi halkına uygun stratejiler geliştirerek bu değişime hazırlık yaptığını, Türkiye'nin ise riskin tam ortasında savrulduğunu vurguladı. “İnsanlık, tarihinin en büyük medeniyet sıçramasını yapmak üzere. Ancak bu süreç, hakim milletler ile köle milletler ayrımını daha da derinleştirecek” diyen İmamoğlu, Türkiye'nin bu hızlı değişimin gerisinde kaldığını belirtti.

İmamoğlu, kaleme aldığı kapsamlı yazıda Türkiye’nin karşı karşıya olduğu sosyal, ekonomik ve siyasal sorunlara dikkat çekerek eleştirilerde bulundu. Dünya tarihinin en büyük medeniyet sıçramalarından birinin eşiğinde olunduğunu vurgulayan İmamoğlu, Türkiye’nin bu dönüşümün uzağında kaldığını belirtti. Mevcut iktidarı ve yönetim anlayışını hedef alan İmamoğlu, "iktidar artık ülkemiz için bir beka sorununa dönüşmüştür" ifadesini kullandı.

“İNSANLIK HAKİM VE KÖLE MİLLETLER ARASINDA BÖLÜNÜYOR”

İmamoğlu, dünyada yaşanmakta olan teknolojik ve sosyoekonomik dönüşümün yeni eşitsizlikleri derinleştireceğini belirterek, “İnsanlık tarihinin en büyük medeniyet sıçramasını yapmak üzere. Ancak bu süreç, hakim milletler ile köle milletler ayrımını daha da belirgin hale getirecek” dedi. 19. yüzyılda sanayi devrimiyle oluşan uçurumun, bugünkü dönüşüm karşısında ‘devede kulak’ kalacağını vurgulayan İmamoğlu, Türkiye'nin bu gelişmelere ayak uydurmakta zorlandığını belirtti.

“TRENİN ÇOK GERİSİNDEYİZ”

“Dünyanın baş döndürücü bir hızla değiştiği bu zaman diliminde biz neredeyiz?” sorusunu yönelten İmamoğlu, Türkiye'nin bu büyük değişim treninin “çok uzağında” olduğunu ifade etti. Mevcut ekonomik, sosyal ve yapısal sorunlara dikkat çeken İmamoğlu, yargının adaleti çürüttüğünü, üniversitelerin çağın gereklerine uygun bireyler yetiştiremediğini, ekonominin krizlerle boğuştuğunu ve yeni nesil üretim teknolojilerine uyum sağlanamadığını söyledi.

“DEMOKRASİ DEVRİMİNE İMZA ATTIK”

İBB Başkanı, CHP’nin gerçekleştirdiği ön seçim sürecini “dünya siyaset tarihine geçecek bir demokrasi devrimi” olarak nitelendirdi. “Cumhuriyet Halk Partisi, cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleyerek demokratik bir devrime imza attı ve halk bu süreci 15,5 milyon oyla onayladı” diyen İmamoğlu, kendisinin bu sürecin sonunda halkın takdiriyle aday gösterildiğini, ancak aday olduğu gün hukuksuz şekilde tutuklandığını hatırlattı.

“ZULMÜN MAĞDURLARI GENÇLERİMİZ”

İmamoğlu, mevcut iktidarın hukuku ve demokrasiyi hiçe sayarak otoriter bir yapıya dönüştüğünü belirtti. "Vicdan ve adalet duygusunu yitirmiş acımasız bir akılla karşı karşıyayız" diyen İmamoğlu, yaşanan baskının mağdurlarının özellikle gençler ve polisler olduğunu söyledi. Gençlerin özgürlük mücadelesine karşı şiddet uygulayan güvenlik güçlerinin de sistemin mağduru haline geldiğini belirterek, "Bayramı cezaevinde karşılayan gençlerimiz var" dedi.

“HER ŞEY DAHA DA KÖTÜLEŞİYOR”

İmamoğlu, iktidarın uygulamaları nedeniyle toplumda büyüyen ümitsizlik, öfke ve vicdani rahatsızlıklara dikkat çekerek, “Hiçbir şey iyiye gitmiyor. Vicdan sahibi hiç kimse yaşananları onaylamıyor. Halk sesini meydanlarda, sokaklarda yükseltiyor. Sessiz çoğunluk artık susmuyor” ifadelerini kullandı.

“İKTİDAR ARTIK BEKA SORUNUDUR”

İktidarı sert sözlerle hedef alan İmamoğlu, makam uğruna alınan kararların ülke bütünlüğünü tehdit ettiğini belirtti. "Makamı için her yolu mübah gören bir liderlik anlayışı ile karşı karşıyayız. Bu anlayış, milletin ve devletin bekasına tehdit oluşturmaktadır" diyerek, Türkiye’nin mevcut iktidar yüzünden uluslararası dönüşümde söz sahibi olma fırsatını kaybettiğini ifade etti.

“CHP ÖNCÜLÜĞÜNDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR”

İmamoğlu, CHP’nin 6 Nisan’daki Kurultayı’nın tarihi bir rol üstlendiğini vurguladı. CHP’nin gerçekleştirdiği ön seçimlerin ardından, halkın tepkisinin meydanlara yansıdığını belirten İmamoğlu, bu enerjinin şehir şehir yayılarak bir “özgürlük ve erken seçim” kampanyasına dönüştürüleceğini açıkladı. 2 milyona yakın üyeyle başlatılan imza kampanyasıyla 30 milyonun üzerinde destek hedeflendiğini söyledi.

“BU KURULTAY CHP’YE İKTİDAR GÖREVİ VERECEK”

İmamoğlu, yaklaşan CHP Kurultayı’nın sadece bir iç seçim süreci değil, aynı zamanda iktidara yürüyüşün temeli olduğunu belirtti. "Kurultay, CHP’ye sadece yerel yönetimi değil, ülkenin yönetimini devralma sorumluluğunu verecek" dedi. CHP'nin kapsayıcı bir Türkiye İttifakı oluşturacağını, bu süreçte Genel Başkan Özgür Özel ile tam uyum içinde çalışarak Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaklarını ifade etti.

“EGEMENLİK MİLLETTİR, KİMSE MİLLETİN ÜSTÜNDE DEĞİL”

Son olarak tüm toplum kesimlerine çağrıda bulunan İmamoğlu, siyasetçilerden sivil toplum örgütlerine kadar herkesi ortak sorumluluğa davet etti. “Egemenlik millete aittir, bir kişiye, bir hükümete, hiçbir iktidara ait değildir” diyen İmamoğlu, halk iradesinin her şeyin üstünde olduğunu vurguladı.