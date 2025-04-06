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CHP'de olağanüstü kurultay günü

CHP'de olağanüstü kurultay günü

CHP olağanüstü kurultayı bugün Ankara'da yapılacak. Bir önceki kurultaya ilişkin açılan soruşturma sonrası kayyum ihtimalini ortadan kaldırmak için yapılacak kurultayda genel başkanlık ve parti meclisi seçimleri olacak. Gözler parti meclisi listesinde.

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Cumhuriyet Halk Partisi "irade milletindir" sloganıyla 21. olağanüstü kurultayını topluyor. Kurultay Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Kurultayda divan başkanlığını Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu yapacak. Delegeler genel başkanlıkla birlikte, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu için oy kullanacak. Genel Başkanlığa Özgür Özel'le birlikte Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da aday olacağını açıkladı.

Parti meclisi ve dipislin kurulu üyelerinin çarşaf liste yöntemiyle seçilmesi bekleniyor. Gözler 4-5 Kasım'da yapılan kurultayda seçilen parti yönetiminde değişiklik olup olmayacağında.

İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı alternatif bir liste hazırlayacaklarını açıkladı. Salıcı, "Bir denge ve dayanışma listesi çıkaracağız. Denge diyoruz çünkü nasıl bir ülke istiyorsak; öyle bir parti istiyoruz." dedi.

Olağanüstü Kurultay 38’inci Olağan Kurultay’a dair "şaibe" iddiaları ve başlatılan soruşturmanın ardından, CHP’ye kayyum atanma ihtimalini engellemek için yapılacak. Aralarında o kurultayda genel başkanlığı Özgür Özel'e kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olduğu eski genel başkanlar da davetli.

CHP Genel Başkanı, sosyal medyadan paylaştığı "Bu yoldan dönüş yok, Ekrem İmamoğlu'nu almadan durmayacağız " mesajıyla partililerin kurultay sonrası yapılacak mitinge davet etti. 

CHP
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