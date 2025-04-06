Narin'in abisi Baran Güran'dan şok 'Gülben Ergen' paylaşımı: "Başkasının kucağına..."
Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduktan günler sonra cesedi bulunmuştu. Küçük kızın cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Narin'in tutuklu olmayan ağabeyi Baran Güran, sosyal medyada Gülben Ergen ile ilgili şok bir paylaşımda bulundu. Ünlü isim kendisiyle ilgili yapılan paylaşıma kayıtsız kalmadı.
Diyarbakır'da yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, 21 ağustosta kaybolmuş, cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bulunmuştu. Cinayete kurban gittiği belirlenen küçük kızın amcası Salim, annesi Yüksel, ağabeyi Enes Güran ile cesedi taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı.
Abi Baran Güran da bu süreçte dikkat çeken isimler arasındaydı. Narin'in tutuklu olmayan abisi Baran Güran sosyal medya hesabından Narin konusunda sık sık paylaşım yapan Gülben Ergen'e şoke eden ifadelerle yüklendi.
Baran Güran 'Kız kardeşim kucağımda resim çekmiştim. Gülben Ergen çocukları kucağına alanlardan tiksiniyorum diyordu ama başkasının kucağına oturmaktan tiksinmiyor çok yazık' ifadelerini kullandı.
Kendisi hakkında yapılan bu paylaşıma sessiz kalmayan Ergen paylaşımı yeniden paylaşarak "Eylül/2024'te sana yazdığıma bak… Bir de kendi üslubuna" diyerek tepki gösterdi.