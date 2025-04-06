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Konya'da site görevlisi, site sakinini öldürdü! Sebebi...

Konya'da site görevlisi, site sakinini öldürdü! Sebebi...

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan bir sitenin görevlisi, site sakinini av tüfeğiyle öldürdü. İkilinin husumetli olduğu öğrenildi.

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İddiaya göre, Selçuk Mahallesi Kargı Sokak'taki bir sitenin görevlisi G.Y. (48), husumetli olduğu site sakini Vehbi Emre Alıcıoğlugil'e (44) av tüfeğiyle ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Alıcıoğlugil'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli G.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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