Trump yönetiminden yine bir 'yanlışlık!' Ukraynalılara 'acil' koduyla gönderildi

ABD'de Başkan Donald Trump'ın göçmen politikaları eleştiri yağmuruna tutulurken ülkedeki Ukraynalılara skandal bir mesaj gönderildi. ABD'de yaşayan Rusya'nın saldırılarından kaçan Ukraynalılara ''Ülkeyi acilen terk edin'' mesajı gönderildi.

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ABD'de yeniden başkan olan Donald Trump göreve gelir gelmez eski Başkan Joe Biden'ın politikalarını ortadan kaldırdı. Son hamleleriyle sıklıkla tepki alan ve eleştirilen Donald Trump, göçmen politikalarında yaptığı değişiklikle de konuşulurken ABD'deki Ukraynalılara skandal bir mesaj 'acil' koduyla gönderildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Rusya'nın saldırılarından kaçarak ABD'ye sığınan Ukraynalılara dün ve önceki günlerde ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından 'geçici yasal statülerinin' iptal edildiği, 7 gün içinde ülkeyi 'derhal' terk etmeleri gereken bir mesaj atıldı.

'YANLIŞLIK OLDU'

Bakanlık tarafından gönderilen mesaj, Ukraynalı göçmenlerde büyük bir korku ve paniğe neden olurken yeni bir açıklama geldi. İç Güvenlik Bakanlığı mesajın 'yanlışlıkla' atıldığını belirtti.

İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia MacLaughlin, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı Ukraynalılara gönderilen mesaj yanlışlıkla gönderilmiştir. Söz konusu şartlı ikamet statüleri iptal edilmemiştir. Şu an için her hangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur.

2026 SON TARİH

Öte yandan eski Başkan Joe Biden yönetimi sırasında, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle şubat 2022'den sonra "Ukrayna için birlik program" kapsamında başlayan ve ABD'ye kabul edilen Ukraynalı göçmenlere sağlanan geçici yasal statü Ekim 2026'da sona eriyor.