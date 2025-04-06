Milli uydu şirketi kurulacak

Türkiye, uydu teknolojilerindeki AR-GE ve üretim yetkinliklerini ticarileştirmek ve ulusal güvenliği güçlendirmek amacıyla bir "milli uydu şirketi" kurmayı planlıyor.

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Türkiye, uydu ve uzay teknolojilerinde elde ettiği AR-GE başarılarını bir adım ileriye taşıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi” kapsamında, uydu teknolojilerindeki kabiliyetlerin ticarileştirilmesi ve ulusal güvenliğe katkı sağlanması amacıyla milli bir uydu şirketi kurulması planlanıyor. Ayrıca başkent Ankara’da uzay teknolojileri odaklı bir teknopark da devreye alınacak.

MİLLİ UYDU ŞİRKETİYLE KOORDİNASYON GÜÇLENECEK

Türkiye'nin son yıllarda uzay ve uydu teknolojileri alanında attığı adımlar dikkat çekiyor. BİLSAT, RASAT, GÖKTÜRK ve yüksek çözünürlüklü milli görüntüleme uydusu İMECE ile önemli başarılar elde eden Türkiye, TÜRKSAT 6A ile birlikte milli uydu üretimi konusunda ciddi bir eşiği aşmış durumda.

Bu başarıların ardından, mevcut AR-GE ve üretim altyapısının daha verimli kullanılması, nitelikli insan kaynağının etkin değerlendirilmesi ve mükerrer yatırımların önüne geçilmesi amacıyla milli uydu şirketinin kurulması hedefleniyor. Şirket, kamuya ait uydu altyapılarını tek çatı altında toplayarak uydu ekosisteminde koordinasyonu artıracak. Böylece Türkiye’nin küresel uzay ekonomisindeki rekabet gücünün artması sağlanacak.

UZAY TEKNOPARKI İLE YERLİ TEKNOLOJİ ÜSSÜ KURULUYOR

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) öncülüğünde, Ankara’da uzay teknolojilerine özel bir teknopark kurulacak. Bu teknopark, uydu üretimi ve test altyapılarının yer aldığı, inovasyonun merkezine oturduğu bir teknoloji üssü olarak hizmet verecek. Amaç, savunma sanayisinde elde edilen başarıyı uzay alanında da yakalayacak güçlü bir ekosistem oluşturmak.

Teknopark bünyesinde geliştirilecek yenilikçi teknolojilerin, Türkiye'nin uzaydaki payını artırması bekleniyor. Aynı zamanda bu alandaki insan kaynağının yetiştirilmesi, girişimcilik ve özel sektörle iş birliğinin teşvik edilmesi hedefleniyor.

ASKERİ VE GÜVENLİK KAPASİTESİ ARTACAK

Uzay teknolojilerinin askeri operasyonlarda kullanılabilir hale gelmesi, Türkiye'nin savunma kapasitesini önemli ölçüde güçlendirecek. Yüksek çözünürlüklü yer gözlem uyduları, sınır güvenliği, istihbarat, kriz yönetimi ve operasyon planlaması gibi kritik alanlarda Türkiye’ye stratejik avantaj sağlayacak.

YENİ YATIRIMLARA DEVLET DESTEĞİ GELİYOR

Milli uydu şirketi ve teknopark projelerinin yanı sıra, Rekabet Öncesi İşbirliği Destek Programı kapsamında Uydu Teknolojileri Geliştirme Projeleri Çağrısı devreye alınıyor. Bu çağrıyla birlikte, 200 kilogram altı mikro ve nano uydu projeleri, tasarımından yörüngede test sürecine kadar kapsamlı biçimde desteklenecek.

HIT-30 Yüksek Teknoloji Destek Programı kapsamında da “haberleşme ve uzay” alanı öncelikli sektör olarak belirlendi. Bu alanda alçak yörünge uydu sistemleri, akıllı haberleşme cihazları ve yeni nesil haberleşme altyapılarına yönelik yatırımlar öncelikli olarak desteklenecek.