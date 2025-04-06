Polat'ın avukatından açıklama: Hayati tehlikesi sürüyor

Tutuklu Mahir Polat'ın avukatı Erdem, paylaştığı tansiyon verileriyle uyarıda bulunarak, 'Ölçümlerin tamamı kritik seviyede, hayati risk devam ediyor' dedi. Polat'ın son iki ayda üçüncü kez anjiyo olmasına ve kalbine 6 stent takılmasına rağmen cezaevinde tutulmaya devam edilmesi tepki çekerken, avukat Erdem 'Bu ölçümlerin çoğu normalde acil hastane müdahalesi gerektirir' açıklamasını yaptı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık durumuyla ilgili endişeler artıyor. Avukat Erkam Erdem, tutuklu bulunan Polat'ın tansiyon ölçümlerini kamuoyuyla paylaşarak durumunun ciddiyetine dikkat çekti.

"NORMAL ÖLÇÜM YOK, RİSK DEVAM EDİYOR"

Erdem, yaptığı açıklamada, "Mahir Polat'ın tansiyonunun normal seyrettiği tek bir ölçüm bile yok. Birçoğu, yeniden hastaneye kaldırılmasını gerektirecek düzeyde yüksek" ifadelerini kullandı. Polat'ın hipertansiyonunun kalp, beyin ve böbrekler üzerinde kalıcı hasar riski oluşturduğunu belirten Erdem, "Cezaevi koşulları sağlığını sürekli olarak kötüleştiriyor" dedi.

Erdem, "Bu veriler hayati riskin devam ettiğini gösteriyor. Mahir Polat'ın tedavi hakkı engellenmemeli" çağrısı yaparken, yetkilileri sağlık koşullarını gözden geçirmeye davet etti.

NE OLMUŞTU?

Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Cezaevi'nden ambulansla hastaneye kaldırılmış ve anjiyo geçirmişti. Üçüncü kez anjiyo olan Polat'ın kalbine toplam 6 stent takıldığı ve iki damarında tıkanıklık olduğu biliniyor. Tedavisinin ardından 31 Mart'ta cezaevine geri gönderilen Polat için avukatları, adli kontrol talebiyle başvuruda bulunmuştu.

Marmara Cezaevi'ndeki sağlık kurulu, Polat'ın durumunu değerlendirerek Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar verdi. Önümüzdeki günlerde Adli Tıp incelemesine alınması beklenen Polat'ın tahliye talebi, sağlık raporuna bağlı olarak yeniden gündeme gelebilir.