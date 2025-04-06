Fenerbahçe- Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 30.haftasında oynanacak olan Fenerbahçe- Trabzonspor maçının VAR hakemi Polonyalı Daniel Stefanski oldu.

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Trendyol Süper Lig’in 30.haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak. Ülker Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen’in yardımcılıklarını ise Bersan Duran ve Serkan Çimen yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Ozan Ergün görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu’nun atamasına göre maçta VAR hakemi olarak Polonya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Stefanski görev yapacak. AVAR olarak İbrahim Çağlar Uyarcan yer alacak.