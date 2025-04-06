Narin Güran'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır'da katledilen Narin Güran'ın 8 yaş günü kutlamasından yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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Narin Güran’ın 9 Mart 2024’te çekilen ve 8 yaşına girdiği doğum günü görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Narin, koşarak odaya girerken, içeridekiler de hep bir ağızdan "İyi ki doğdun Narin" diyerek tempo tutuyor.

Narin pastanın üzerindeki mumu üflerken, ağabeyi Baran'ın, yanmasın diye Narin’in saçlarını tuttuğu görülüyor.



Muma üfledikten sonra Narin, babası Arif Güran ve annesi Yüksel Güran’a sarılıyor. Yüksel Güran da kızına "Kurban olurum sana" diye sesleniyor.



NE OLMUŞTU?

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Amca Salim Güran, ağabey Enes Güran ve anne Yüksel Güran'a "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

3'ü çocuk, 15 sanık ise "Suçluyu kayırma" suçundan 14 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.