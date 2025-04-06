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Galatasaray’dan Fenerbahçe derbisi sonrası kritik hamle! TFF’ye resmi başvuru yapıldı

Galatasaray’dan Fenerbahçe derbisi sonrası kritik hamle! TFF’ye resmi başvuru yapıldı

Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun Fenerbahçe derbisi sonrası verdiği kararların ardından TFF’ye itirazda bulundu.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Fenerbahçe – Galatasaray derbisinin sonrası yaşananların ardından, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)  Fenerbahçe'den teknik direktör Jose Mourinho ile futbolculardan Fred'e üçer, Mert Hakan Yandaş'a da bir maç ceza verdi. Ayrıca Salvatore Foti ve Sandro Zufic’e de 4 maçtan men cezası verildi.

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu'nun verdiği cezalarla ilgili itirazda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp TFF'ye yazılı başvuru yaptı.

Galatasaray'ın açıklamasında, "Galatasaray Spor Kulübü, yaptığı yazılı başvuruyla hukuksuz verilen cezalar nedeniyle itiraz ederek, TFF Hukuk Kurulunu görevini yapması konusunda uyardı." denildi.

TFF
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