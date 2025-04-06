Gazze'de can kaybı 50 bin 695'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında son 24 saatte 26 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 50 bin 695'e, yaralı sayısı ise 115 bin 338'e yükselirken, enkaz altında ulaşılamayan yüzlerce ceset olduğu belirtildi.

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Filistin Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamasına göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 26 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 50 bin 695'e, yaralı sayısı ise 115 bin 338'e yükseldi.

Son veriler, özellikle 18 Mart'ta ateşkesin bozulmasından sonra şiddetin yeniden tırmandığını gösteriyor. Bu süreçte bin 335 Filistinli daha yaşamını yitirirken, üç bin 297 kişi yaralandı. Sağlık yetkilileri, İsrail güçlerinin ambulans ve arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalarını engellemesi nedeniyle enkaz altında ve sokaklarda ulaşılamayan çok sayıda ceset olduğunu bildirdi.

Refah ve Han Yunus bölgelerinde dün gece düzenlenen hava saldırılarında çok sayıda sivil evinin hedef alındığı belirtildi. Kemal Advan Hastanesi çevresindeki yoğun çatışmalar ise sağlık çalışanlarının hastaları tahliye etmesini zorlaştırdı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Gazze'nin yüzde 60'tan fazlası yerle bir edilmiş durumda ve 1.7 milyon kişi evsiz kaldı. Tıbbi malzeme, temiz su ve gıda sıkıntısının had safhada olduğu bölgede insani durum her geçen gün kötüleşiyor.