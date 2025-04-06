Cem Yılmaz, X hesabını kapattı

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma sürecinde sessiz kaldığı gerekçesiyle muhalif kesimden baskı gören Cem Yılmaz, 16 milyon takipçili X hesabını kapatarak Bluesky'a geçti. Gazeteci Nedim Şener, bu durumu “faşist baskı” olarak yorumladı.

Abone ol

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu sürecinde sessiz kaldığı gerekçesiyle muhalif kesim tarafından baskı ve lince uğrayan ünlü komedyen Cem Yılmaz dünyanın en büyük sosyal medya platformu X'i terk etti.

16 MİLYONDAN FAZLA TAKİPÇİSİ BULUNUYOR

Cem Yılmaz'ın X'te 16 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Cem Yılmaz, X'te en çok takip edilen ünlüler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERMİŞTİ

Cem Yılmaz, günler sonra yaptığı açıklamayla “Canım ne zaman isterse paylaşım yaparım” diyerek tepkilere cevap vermişti.

X HESABINI KAPATTI

Son olarak Cem Yılmaz, Twitter’ın rakibi Bluesky’a geçtiğini duyurduktan sonra Twitter (X) hesabını kapattı.

NEDİM ŞENER'DEN DİKKAT ÇEKEN YORUM: FAŞİST BASKI

Gazeteci Nedim Şener de Cem Yılmaz'ın beklenmedik hamlesine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Şener açıklamasında, ''Rüşvetin ve yolsuzluğa batmışların ve destekçilerinin yanında olmazsan adın Cem Yılmaz olsa da, 16 milyon takipçili hesabını kapattırılar. Faşist baskı Cem Yılmaz’a hesabını kapattırmış.'' ifadelerini kullandı.