Fenerbahçe ikinci yarı açıldı! Talisca şov yaptı!

Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor’u 4-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürdü. Talisca'nın 3 golle yıldızlaştığı karşılaşma sonrası sarı-lacivertliler puanını 68’e çıkarırken, Trabzonspor Fatih Tekke yönetimindeki ilk yenilgisini aldı.

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Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 1-0 geriden gelip 4-1 kazandı.

Mücadelede ev sahibi takımın galibiyet gollerini 51'de penaltıdan Talisca, 61'inci dakikada Milan Skriniar ve 64 ile 77'nci dakikalarda yeniden Talisca attı. Trabzonspor'un sayısını 45+4'üncü dakikada Denis Dragus kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, puanını 68 yaptı ve lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indirdi. Fatih Tekke yönetiminde ilk yenilgisini alan Trabzonspor, 36 puanda kaldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Sivasspor ile 3 puan maçına çıkacak. Trabzonspor ise sahasında Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u misafir edecek.

Fenerbahçe 4 - 1 Trabzonspor

90'Maçta son düdük geldi. Kadıköy'de 3 puan 4-1'lik skorla Fenerbahçe'nin.

90+2: Trabzonspor, rakip yarı alanın sol tarafından üst üste taç atışları kullandı.

90'Kadıköy'de maçın sonuna en az 6 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

76'GOL! Kadıköy'de Talisca şov! Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızın enfes golüyle farkı 3'e çıkardı.

64'GOL! Fenerbahçe, Talisca'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı.

66'Milan Skriniar, Fenerbahçe formasıyla ligde 2. golünü kaydetti. Saint Maximin, sol kanattan çizgiye inerek penaltı noktasına ortaladı. Anderson Talisca'nın bekletmeden sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

61'GOL! Fenerbahçe, Skriniar'ın golüyle mücadelede 2-1 öne geçti.

54'Talisca'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şuta savunma ayak koydu.

51'GOL! Fenerbahçe, Talisca'nın

48'Ev sahibi takımda Osayi sağ kanattan ceza sahasına girmek isterken yerde kaldı. VAR kontrolü yapılıyor.

46'Maçta ikinci yarı başladı.

İlk yarıda son düdük geldi.

45'GOL! Trabzonspor, 45+4'te Draguş'un golüyle maçta öne geçti.

45'İlk yarının sonuna 3 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

44'Oyun devam ediyor.

44'VAR kontrolü yapılıyor. Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşunda top dışarı açıldı. Ceza sahası dışında Fred, şutunu çekti. Zubkov'a çarpan top dışarı gitti. Bu pozisyonda penaltı kontrolü yapıldı.

Korner44'Sağ kanatta Fred, ceza sahasına girmeden sol ayağıyla ortasını içeri gönderdi. Savunma topa kafayla müdahale etti, korner.

39'TEHLİKELİ ATAK! Zubkov, sağ kanattan topu sürerek ceza sahası sağından sağ ayağıyla şutunu çekti. Dominik Livakovic, gole izin vermedi.

36'DİREK! Sağ kanattan ceza sahasına giren Szymanski, dar açıdan kale sahasına orta şut karışımı bir orta göndermek istedi. Kaleye kavis alan top direkten oyun alanına döndü. Trabzonspor savunması bu pozisyonun ardından tehlikeyi savuşturdu.

35'Fenerbahçe'de sağ kanatta topu alan Tadic, pasını merkezdeki Dzeko'yla oynadı. Dzeko, ceza sahasına koşu gösteren Fred'e derin top oynadı. Brezilyalı yıldızın çaprazdan vuruşunu Uğurcan kontrol etti.

32'Trabzonspor bu bölümde rakip yarı alanda etkili.

29'DİREK! Trabzonspor etkili geldi. Sağ kanattan yüklenen konuk takımda Zubkov'un içeri ortasına kale sahasında Banza, kafayla vuruşunu yaptı, top üst direkten döndü. Savunma da tehlikeyi uzaklaştırdı.

25'Trabzonspor savunmasının hatasında araya giren Amrabat, aşırtma vuruşla kaleyi düşündü. Uğurcan topu kontrol etti.

22'SAYILMAYAN GOL! Fenerbahçe ceza alanına gönderilen uzun topu kale sahasında iyi kontrol eden Zubkov, sol çaprazda düzgün vuruşla topu ağlara yolladı fakat ofsayt bayrağı havaya kalktı.

20'KAÇTI! Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Dzeko'nun pası ile ceza sahasına sarkan Maximin, sol kanatta çaprazda dar açıdan şutunu çekti, top kaleye paralel dışarı gitti.

13'Tadic, sağ kanattan içeri ortasını gönderdi. Ceza sahasında Szymanski, göğsüyle Dzeko'ya topu indirdi. Dzeko, şut açısı ararken Szymanski meşin yuvarlağı aldı ve sağ ayağıyla şutunu çekti. Savunmaya çarpan top kaleci Uğurcan'da kaldı.

4'Sağ kanatta topla buluşan Tadic, ceza sahasında kendini gösteren Dzeko'ya pasını aktardı. Dzeko, çapraz pozisyonda sağdan kaleyi düşündü. Top dışarı gitti. Aut.

3'Trabzonspor'da Arif, orta alanda sol iç boşlukta Amrabat'a faul yaptı.

1'Kadıköy'de ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

Fenerbahçe - Trabzonspor ilk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Skriniar, Djiku, Mert, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko

Trabzonspor: Uğurcan, Savic, Okay, Arif, Malheiro, Mendy, Lundstram, Mustafa, Zubkov, Draguş, Banza