BIST 9.380
DOLAR 37,98
EURO 41,68
ALTIN 3.710,58
HABER /  POLİTİKA

Özgür Özel’den kurultayda dikkat çeken liste

Özgür Özel’den kurultayda dikkat çeken liste

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Özgür Özel’in Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu için sunduğu anahtar liste açıklandı. Listede Mahmut Tanal, Berkay Gezgin, Sezgin Tanrıkulu ve Deniz Çakır gibi dikkat çeken isimler yer aldı.

Abone ol

Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeAnkara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri için sunduğu anahtar liste belli oldu.

SEÇİM BİTTİ SIRA PARTİ MECLİSİ'NDE

Genel başkanlık seçimlerinin sona ermesinin ardından gözler Parti Meclisi seçimlerine çevrildi. CHP lideri Özel'in kurultaya sunduğu anahtar liste de yayınlandı.

BERKAY GEZGİN'İ DE LİSTEYE KOYDU

Özel'in A takımında dikkat çeken isimler yer aldı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, listede yer bulurken; Ekrem İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin de listede yer aldı. Öte yandan kamuoyunda bilinen Gamze Taşçıer, Sezgin Tanrıkulu, Burhanettin Bulut, Gökhan Zeybek gibi isimler de listede yer buldu.

DİSİPLİN KURULU LİSTESİ

Parti Meclisi'nin yanı sıra Özel'in Disiplin Kurulu listesi de belli oldu. Listede; Turan Taşkın Özer, Özgür Sağlam, Süleyman Bülbül, Deniz Çakır gibi isimler yer aldı.

Özel'in A takımı:

ÖNCEKİ HABERLER
Cem Yılmaz, X hesabını kapattı
Cem Yılmaz, X hesabını kapattı
Yozgat'ta korkutan deprem! Kandilli şiddetini duyurdu
Yozgat'ta korkutan deprem! Kandilli şiddetini duyurdu
Eyüpspor'un Avrupa inadı! Kritik 3 puan
Eyüpspor'un Avrupa inadı! Kritik 3 puan
Fenerbahçe - Trabzonspor / Canlı
Fenerbahçe - Trabzonspor / Canlı
Fahrettin Altun'dan Özgür Özel'e 'cunta' tepkisi: "Siyasi ahlaksızlık, had bilmezlik"
Fahrettin Altun'dan Özgür Özel'e 'cunta' tepkisi: "Siyasi ahlaksızlık, had bilmezlik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı
Pendik'te apartmanın girişindeki zemin kısmen çöktü
Pendik'te apartmanın girişindeki zemin kısmen çöktü
Peugeot'dan binek ve ticari araçlarda nisan ayına özel kampanya
Peugeot'dan binek ve ticari araçlarda nisan ayına özel kampanya
Ölümden dönen Papa'dan aylar sonra ilk görüntü! Halkın karşısına çıktı
Ölümden dönen Papa'dan aylar sonra ilk görüntü! Halkın karşısına çıktı
Galatasaray’dan Fenerbahçe derbisi sonrası kritik hamle! TFF’ye resmi başvuru yapıldı
Galatasaray’dan Fenerbahçe derbisi sonrası kritik hamle! TFF’ye resmi başvuru yapıldı
Bakan Kurum: Bursa'daki son çalışmaları anlattı
Bakan Kurum: Bursa'daki son çalışmaları anlattı
Gazze'de can kaybı 50 bin 695'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 50 bin 695'e yükseldi