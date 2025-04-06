Özgür Özel’den kurultayda dikkat çeken liste

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Özgür Özel’in Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu için sunduğu anahtar liste açıklandı. Listede Mahmut Tanal, Berkay Gezgin, Sezgin Tanrıkulu ve Deniz Çakır gibi dikkat çeken isimler yer aldı.

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Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeAnkara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri için sunduğu anahtar liste belli oldu.

SEÇİM BİTTİ SIRA PARTİ MECLİSİ'NDE

Genel başkanlık seçimlerinin sona ermesinin ardından gözler Parti Meclisi seçimlerine çevrildi. CHP lideri Özel'in kurultaya sunduğu anahtar liste de yayınlandı.

BERKAY GEZGİN'İ DE LİSTEYE KOYDU

Özel'in A takımında dikkat çeken isimler yer aldı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, listede yer bulurken; Ekrem İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin de listede yer aldı. Öte yandan kamuoyunda bilinen Gamze Taşçıer, Sezgin Tanrıkulu, Burhanettin Bulut, Gökhan Zeybek gibi isimler de listede yer buldu.

DİSİPLİN KURULU LİSTESİ

Parti Meclisi'nin yanı sıra Özel'in Disiplin Kurulu listesi de belli oldu. Listede; Turan Taşkın Özer, Özgür Sağlam, Süleyman Bülbül, Deniz Çakır gibi isimler yer aldı.

Özel'in A takımı: