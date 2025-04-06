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Petrol fiyatlarında sert düşüş: Akaryakıta büyük indirim yolda

Petrol fiyatlarında sert düşüş: Akaryakıta büyük indirim yolda

ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi ve OPEC+’nin üretim artış planı, Brent petrolün varil fiyatını 75 dolardan 65 dolara kadar düşürerek son yılların en sert kaybına neden oldu. Petrol fiyatlarındaki bu hızlı gerilemenin ardından sektör kaynakları, çarşamba günü benzine ve motorine 1,5 TL’yi aşan indirim beklendiğini bildirdi.

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ABD ve Çin arasındaki tarife savaşları ve OPEC+'nin üretim artış planı petrol fiyatlarındaki sert düşüşe sebep oldu. Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzin ve motorine indirim bekleniyor.

SON YILLARIN EN SERT DÜŞÜŞÜ

ABD ve Çin arasında devam eden ticaret savaşları, petrol fiyatlarında önemli bir düşüşe yol açtı. Bu gelişmeler, petrol fiyatlarını 75 dolardan 65 dolara kadar gerilemesine sebep oldu. OPEC+ tarafından açıklanan üretim artış planı, petrol fiyatlarının hızla düşmesine neden oldu. Geçtiğimiz hafta 74,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, 65,58 dolara kadar gerileyerek son yılların en sert düşüşünü yaşadı.

AKARYAKIT FİYATLARINDA BÜYÜK İNDİRİM BEKLENTİSİ

Petrol fiyatlarındaki bu sert düşüş, akaryakıt fiyatlarında da büyük indirim beklentisi doğurdu. Sektör kaynakları, çarşamba günü itibarıyla benzine ve motorine 1,5 TL'yi aşan bir indirim yapılabileceğini açıkladı.

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 

Benzin litre fiyatı: 46.72 TL

Motorin litre fiyatı: 46.83 TL

LPG litre fiyatı: 28.19 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.57 TL

Motorin litre fiyatı: 46.71TL

LPG litre fiyatı: 27.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47.29 TL

Motorin litre fiyatı: 47.57 TL

LPG litre fiyatı: 28.09 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47.65 TL

Motorin litre fiyatı: 47.93 TL

LPG litre fiyatı: 28.04 TL

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