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Özgür Özel'e bir tepki de Bakan Murat Kurum'dan: Avrupa kapısında ağlayan...

Özgür Özel'e bir tepki de Bakan Murat Kurum'dan: Avrupa kapısında ağlayan...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alarak "cunta başkanı" ifadelerini kullanmasına sert tepki gösterdi. Kurum, Özel’i Avrupa’da Türkiye’yi şikayet etmekle suçlayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin bağımsızlığı için verdiği mücadeleyi sorgulamanın Özel’in haddi olmadığını belirtti.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugünkü kurultayda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

Kurum açıklamasında şunları ifade etti:

"'Yalnız bırakıldık' diye Avrupa kapısında ağlayan,

Yunan siyasetçilere Türkiye’yi şikayet eden,

Türk ekonomisini, milletin emeğini, esnafın alın terini hedef alan, bölen, ayrıştıran,

Yolsuzluğu örteceğim diye ortalığı birbirine katıp, kaos tüccarlığı yapan,

Ve panikle etrafına saldıran Özgür Özel’in ağzından çıkanı kulağı duymuyor.

Siyasi hayatını Türkiye’nin bağımsızlığına adayan, bu uğurda darbecilerle, terör örgütleriyle canı pahasına mücadele eden Cumhurbaşkanımızın vatan, millet sevgisini, sorgulamak Özgür Özel’in haddi değildir.

CHP Genel Başkanına ait çirkin ifadeleri şiddetle reddediyorum."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri bugünkü açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef göstererek "Cunta başkanı" ifadelerini kullanmıştı.

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