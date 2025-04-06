Özgür Özel'e bir tepki de Bakan Murat Kurum'dan: Avrupa kapısında ağlayan...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugünkü kurultayda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

Kurum açıklamasında şunları ifade etti:

"'Yalnız bırakıldık' diye Avrupa kapısında ağlayan,

Yunan siyasetçilere Türkiye’yi şikayet eden,

Türk ekonomisini, milletin emeğini, esnafın alın terini hedef alan, bölen, ayrıştıran,

Yolsuzluğu örteceğim diye ortalığı birbirine katıp, kaos tüccarlığı yapan,

Ve panikle etrafına saldıran Özgür Özel’in ağzından çıkanı kulağı duymuyor.

Siyasi hayatını Türkiye’nin bağımsızlığına adayan, bu uğurda darbecilerle, terör örgütleriyle canı pahasına mücadele eden Cumhurbaşkanımızın vatan, millet sevgisini, sorgulamak Özgür Özel’in haddi değildir.

CHP Genel Başkanına ait çirkin ifadeleri şiddetle reddediyorum."

“Yalnız bırakıldık” diye Avrupa kapısında ağlayan,



Yunan siyasetçilere Türkiye’yi şikayet eden,



Türk ekonomisini, milletin emeğini, esnafın alın terini hedef alan, bölen, ayrıştıran,



Yolsuzluğu örteceğim diye ortalığı birbirine katıp, kaos tüccarlığı yapan,



Ve panikle…