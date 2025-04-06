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Özgür Özel’e Hakan Fidan’dan sert tepki: Artık haddini bil!

Özgür Özel’e Hakan Fidan’dan sert tepki: Artık haddini bil!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partisinin 21. Olağanüstü Genel Kurultayı’ndaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alarak "Türkiye’yi cunta yönetiyor" ifadelerini kullanmasının ardından en sert tepkilerden biri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi. Fidan, Özel’i yabancı basına verdiği demeçler nedeniyle eleştirerek "Artık haddini bil!" dedi ve Özel’in geçmişte darbe yanlısı bir siyaset izlediğini belirtti.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yeniden başkan seçildiği 21. Olağanüstü Genel Kurultayı'nda "Bugün Türkiye’yi seçimden, rakibinden, milletten korkan bir cunta yönetmektedir!" diyerek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmişti.

CHP Genel Başkanı Özel'e AK Partili isimler ve bakanlardan peş peşe açıklamalar gelirken bir tepki de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi.

Özel'i yabancı basına verdiği demeçler üzerine eleştiren Fidan, "Artık haddini bil!" ifadelerini kullandı.

"HAFTALARDIR DIŞ GÜÇLERDEN..."

Fidan'ın X hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Artık haddini bil!

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan milletimizden aldığı destekle senelerdir Türkiye’ye hizmet etmiş, her türlü vesayete karşı savaşmıştır.

Biz, milletimiz dışında kimseden emir almadık; halkımız dışında kimseden icazet istemedik. 

Türkiye’yi hedef alan her türlü güç ve vesayet odağına karşı mücadele ettik.

Yıllarca millet iradesine karşı darbelerin gölgesinde siyaset izleyen bir geleneği temsil eden Özgür Özel’dir.

Meşruiyeti sandık dışında arayan, siyaseti sokakta dizayn etmeye çalışan Özgür Özel’dir.

Haftalardır dış güçlerden medet uman, “terk edilmiş hissediyoruz” diyerek yabancı başkentlerden destek dilenen Özgür Özel’dir.

Yolsuzlukla ilgili bir davadan kahramanlık hikayesi çıkarmaya çalışan Özgür Özel’dir. 

Kendi kişisel hırslarını, komplo teorileriyle harmanlayıp siyaset kisvesi altında sunan bu zihniyeti reddediyoruz! 

Biz, milletimize hizmet yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

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