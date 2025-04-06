Mourinho'dan Okan Buruk' "Hollywood" göndermesi!

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 4-1 mağlup ettiği maç sonrası konuşan Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşadığı gerginlik hakkında, "Görüntüler konuşur, eminim Hollywood’dakiler de görmüştür" diyerek dikkat çeken bir göndermede bulundu.

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u 4-1 yenen Fenerbahçe, 68 puana yükselerek Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Maçın ardından basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile arasında yaşanan olay ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Portekizli çalıştırıcının "Hollywood" göndermesi gündem oldu. İşte o sözler...

"KELİMELERİN BİR ANLAMI YOK"

"1 görüntü 1.000 kelimeden çok daha iyidir. Ben şimdi size olayları anlatırsam benim versiyonum olur. Kelimelerin çok bir anlamı yok. Görüntüler konuşur. Herkes de görüntüleri gördü. Eminim Hollywood'dakiler de görmüştür."