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MASAK'tan Özgür Özel'in iddialarına yanıt: Doğrudan savcılığa iletilmektedir

MASAK'tan Özgür Özel'in iddialarına yanıt: Doğrudan savcılığa iletilmektedir

MASAK, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in iddialarına yanıt vererek raporların yalnızca savcılığa iletildiğini ve sürece Bakanlık yönetiminin dahil olmadığını açıkladı. Açıklamada, raporların teknik süreçlerle hazırlandığı ve yargı mercilerinin değerlendirmesine sunulduğu vurgulandı.

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MASAK, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, kamuoyunu yanıltmaya ve kurumu yıpratmaya yönelik sistematik şekilde sürdürülen mesnetsiz ithamlarla ilgili olarak kamuoyunun tekrar bilgilendirilmesine ihtiyaç olduğu belirtilerek,

“RAPORLAR, DOĞRUDAN SAVCILIĞA İLETİLMEKTEDİR”

"MASAK'ın savcılık tarafından iletilen taleplerden kaynaklanan analiz çalışmaları sonucunda hazırladığı raporlar, Başkanlık dışında hiçbir makamın bilgisine veya oluruna sunulmadan tümüyle teknik bir süreç içinde, Başkanlığın yönetim kademelerinin gözetim ve denetimi altında tamamlanmakta ve doğrudan talepte bulunan savcılığa iletilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bu sürece Bakanlık yönetim mercilerinin hiçbir dahlinin bulunmadığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mevzuatına göre yetkilendirilmiş uzman yardımcıları tarafından hazırlanmış olması, hukuken ve yetkinlik açısından, hazırlanan raporların niteliğini zayıflatmamaktadır. MASAK'ın tüm raporları, diğer kurum ve kuruluşlardan aldığı finansal verilere dayanmaktadır. 

MASAK raporlarındaki verilerin herhangi bir suç teşkil edip etmediği her zaman yargı mercilerinin takdirindedir. Mali suçlarla mücadele ülkemiz ve milletimiz için çok önemli olup, MASAK çalışmalarını kanunların verdiği yetki çerçevesinde titizlikle sürdürmektedir."

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