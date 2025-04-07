BIST 9.380
DOLAR 38,01
EURO 41,75
ALTIN 3.699,11
HABER /  SPOR

Fatih Terim'in takımı Al Shabab deplasmanda kazandı

Fatih Terim'in takımı Al Shabab deplasmanda kazandı

Suudi Arabistan Pro Lig'in 26. haftasında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, deplasmanda Al Wehda'yı 3-1 mağlup etti.

Abone ol

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Al Shabab, 20. dakikada Abderrazak Hamdallah'ın attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Al Wehda, 61. dakikada Craig Goodwin'in golüyle skoru 1-1 yaptı.

Fatih Terim'in takımı, 69. dakikada Mohammed Al Shwirekh ve 71. dakikada Haroune Camara'nın attığı gollerle mücadeleyi 3-1 kazandı.

Bu sonuçla Al Shabab puanını 46 yaptı ve 6. sırada haftayı kapattı.

Al Wehda ise 20 puanla 17. basamakta, düşme hattında kaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Benfica'daki milli futbolcularımız Kerem ve Orkun asist yaptı
Benfica'daki milli futbolcularımız Kerem ve Orkun asist yaptı
Trump'ın danışmanından '50'den fazla ülke Beyaz Saray ile temasa geçti' açıklaması
Trump'ın danışmanından '50'den fazla ülke Beyaz Saray ile temasa geçti' açıklaması
Çorum'da feci kaza: Otomobil tıra çarptı, sürücü kurtarılamadı
Çorum'da feci kaza: Otomobil tıra çarptı, sürücü kurtarılamadı
Uçakta panik anları: Acil çıkış kapısını açmaya çalıştı
Uçakta panik anları: Acil çıkış kapısını açmaya çalıştı
MASAK'tan Özgür Özel'in iddialarına yanıt: Doğrudan savcılığa iletilmektedir
MASAK'tan Özgür Özel'in iddialarına yanıt: Doğrudan savcılığa iletilmektedir
Şara bir kez daha Türkiye'ye geliyor
Şara bir kez daha Türkiye'ye geliyor
Mourinho'dan Okan Buruk' "Hollywood" göndermesi!
Mourinho'dan Okan Buruk' "Hollywood" göndermesi!
Özgür Özel'e bir tepki de Bakan Murat Kurum'dan: Avrupa kapısında ağlayan...
Özgür Özel'e bir tepki de Bakan Murat Kurum'dan: Avrupa kapısında ağlayan...
Özgür Özel’e Hakan Fidan’dan sert tepki: Artık haddini bil!
Özgür Özel’e Hakan Fidan’dan sert tepki: Artık haddini bil!
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: Kaan Ketenci tutuklandı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: Kaan Ketenci tutuklandı
AK Parti ve bakanlardan Özel’in sözlerine peş peşe tepkiler
AK Parti ve bakanlardan Özel’in sözlerine peş peşe tepkiler
Fenerbahçe ikinci yarı açıldı! Talisca şov yaptı!
Fenerbahçe ikinci yarı açıldı! Talisca şov yaptı!