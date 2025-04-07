Çorum'da feci kaza: Otomobil tıra çarptı, sürücü kurtarılamadı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü Hamit Penbe, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası araçta sıkışan Penbe, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı.Abone ol
Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu yaralanan otomobil sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.
Hamit Penbe idaresindeki 19 AFT 453 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolu Sungurlu Arifegazili köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden Hasan Hüseyin Y. idaresindeki 05 ERB 595 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü, Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Sungurlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.