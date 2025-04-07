CHP'nin yeni PM ve YDK seçim sonuçları açıklandı bazı isimlerin üstü çizildi

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimlerinin sonuçları açıklandı. Yeniden Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel'in seçimler öncesi yayınladığı 52 kişilik anahtar listesinin tamamı delegeden onay aldı. Özel’in Parti Meclisi için önerdiği anahtar listede önceki dönemde yer alan 10 kişiye yer verilmedi.

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CHP'nin 2023'teki kurultayında "şaibe" iddiaları sonrası başlatılan soruşturmanın ardından "partiye kayyım atanmasını engellemek amacıyla" yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı'nda tek aday olan Özgür Özel, geçerli 1171 oyun tamamını alarak yeniden CHP Genel Başkanı seçildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 60 kişilik Parti Meclisi seçimleri için oluşturduğu anahtar listede mevcut PM’de yer alan 10 kişiye yer vermedi. Bu isimler arasında partinin Merkez Yönetim Kurulu’nda yer alan İlhan Uzgel ve Volkan Demir’in yer alması dikkat çekti. Özel, kurultaydaki konuşmasında Volkan Demir’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği’ne geçeceği için listede yer almadığını bizzat duyurdu.

Özel aynı şekilde Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’ın yerine de “Her şey çok güzel olacak” sloganını Türkiye’ye tanıtan Berkay Gezgin’in PM’de yer alacağını da duyurdu. Onların yanı sıra Yurt Dışı Örgütlerden Sorumlu Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tüm, Hüseyin Yaşar, Orhan Sarıbal, Emin Umut Dikili ve Erbil Aydınlık; Özel’in anahtar listesinde yer almadı.

En çok oyu alan isimler

Resmi olmayan sonuçlara göre, anahtar listede yer alan mevcut PM üyesi, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz 876 oyla yeni PM seçimlerinde ilk sırada yer aldı.

Yavuzyılmaz'ı, 856 oyla İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve 815 oyla Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal takip etti.

Bu isimlerin ardından sırasıyla; Gül Çiftci 794, Ensar Aytekin 787, Hikmet Erbilgin 786, Gamze Taşcıer 770, Ali Abbas Ertürk 769, Canan Taşer 764 ve Mahir Yüksel 760 oy aldı.

Mevcut PM’de yer alan Müslim Sarı, Koza Yardımcı ve Orhan Sarıbal yönetime karşı “Denge ve Dayanışma Listesi” çıkartan İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın listesinde yer aldı. Geçen kurultayda Salıcı’nın listesinde yer almasına karşın PM’ye seçilmeyi başaran Semra Dinçer, Ali Haydar Hakverdi, Saniye Barut, Deniz Yavuzyılmaz ve Aylin Nazlıaka bu kez Özel’in listesinden aday gösterildi.

Özel’in listesine yeni giren isimler de dikkat çekti. CHP’nin önceki dönem Grup Başkanvekili Engin Özkoç bu seçimlerde Özel’in listesinden seçime girdi. Aynı şekilde geçmiş dönemde Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı olan Namık Tan, bu seçimde Özel’in listesinden aday oldu.

Son dönemde öğrenci eylemlerine katılarak ön plana çıkan İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da Özel’in anahtar listesinde yer aldı.

İşte Özgür Özel'in A takımı

CHP'nin A takımı olarak belirtilen 52 PM üyesi, resmi olmayan ve kota uygulanmış haliyle şu isimlerden oluştu:

"Deniz Yavuzyılmaz, Suat Özçağdaş, Mahmut Tanal, Gül Çiftci, Ensar Aytekin, Hikmet Erbilgin, Gamze Taşcıer, Ali Abbas Ertürk, Canan Taşer, Mahir Yüksel, Namık Tan, Turgay Özcan, Selin Sayek Böke, Özgür Karabat, Berkay Gezgin, Erhan Adem, Baki Aydöner, Semra Dinçer, Saniye Barut, Deniz Yücel, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ozan Işık, Ali Haydar Hakverdi, Yalçın Görgöz, Burhanettin Bulut, Ali Haydar Fırat, Murat Bakan, Melisa Uğraş, Pınar Uzun Okakın, Ulaş Karasu, Bedirhan Berk Doğru, Hikmet Yalım Halıcı, Nazan Güneysu, Burcu Mazıcıoğlu, Mehmet Necati Yağcı, Zeliha Aksaz Şahbaz, İsmail Atakan Ünver, Ecevit Keleş, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Berna Özgül, Şengül Yeşildal, Mehmet Alkın Denizaslanı, Gökan Zeybek, Uğurcan İrak, Özgür Ceylan, Sinem Kırçiçek, Sevgi Kılıç, Engin Özkoç, Niyazi Şen, Aylin Nazlıaka, Ahmet Hakan Uyanık, Uygar Parçal."

PM yedek listesi ise şu isimlerden oluştu:

Orhan Sarıbal, Deniz Demir, Mustafa Tunç Soyer, Koza Yardımcı, Oğuz Kaan Salıcı, Müslim Sarı, Ali Öztunç, Selçuk Sarıyar, Mahir Polat, Gonca Yelda Orhan.

YDK üyeleri belirlendi

Özgür Sağlam 742 ile YDK'de en çok oy alan isim oldu. Sağlam'ı, 736 oy ile Deniz Çakır ve 732 oy ile Turan Taşkın Özer izledi. YDK'nin 15 kişilik listesi şu isimlerden oluştu:

"Özgür Sağlam (742), Deniz Çakır (736), Turan Taşkın Özer (732), İsmail Emre Telci (697), Esin Fatma Temel (695), Özkan Tice (652), Nurdan Yücal (696), Hümeyra Akkuş Sandıkcı (669), Ayça Akpek Şenay (725), Ekincan Aksoy (623), Ali Balta (643), Süleyman Bülbül (723), Deniz Demiröz (660), Aysemin Gülmez (692), Remzi Kazmaz (577)."

12 kişilik BKSP listesinden 8 tercih yapıldı

Kurultayda, 60 kişilik PM'nin Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) seçilen üyeler de belirlendi.

Özgür Özel'in, 12 kişilik BKSP listesinden 8 tercih yapıldı. Kotalı şekilde isimler şunlardan oluştu:

"Yalçın Karatepe (881), Yankı Bağcıoğlu (858), Emine Uçak Erdoğan (817), Gülşah Deniz Atalar (809), Gökçe Gökçen (794), Bahattin Bahadır Erdem (781), Baran Bozoğlu (735), Berker Esen (731)"