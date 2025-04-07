Hafize Gaye Erkan geri dönüyor iddiası! "İstanbul, Mashattan'dan pahalı" sözleri olay olmuştu

Türkiye siyaseti son günlerde hararetli günler geçirirken ekonominin patronu Mehmet Şimşek de piyasalara sakinlik mesajı aşılamaya devam ediyor. Peş peşe yapılan operasyonların ekonomiye olan etkileri de tartışma konusu. Ahmet Hakan'a verdiği röportajda "İstanbul, Mashattan'dan pahalı" diyerek tepki çeken ve kısa süre sonra görevinden ayrılan eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın geri döneceği iddia edildi.

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Nefes Gazetesi Yazarı Nuray Babacan, bugünkü köşe yazısında Ankara kulislerindeki son konuları gündeme taşıdı. 2024 yılında Merkez Bankası Başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra bile gündem olmaya devam eden Hafize Gaye Erkan'ın Külliye'de etkin bir göreve geleceği güne damga vuran iddialar arasında yer aldı!

Resmi Gazete kararıyla Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi birleştirildi ve "Yatırım ve Finans Ofisi" oluşturulması sonrası Hafize Gaye Erkan'ın adı yeniden gündeme geldi.

Yeni büyükelçi detayı

Nuray Babacan yazısında, bu iddiaların ortaya çıkma nedeninin de Erkan'ın ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile iyi ilişkileri olması olarak gösterdi. Bu iyi diyalogun Türkiye için iyi olacağı ifade ediliyor.

Hürriyet Gazetesi’nden Ahmet Hakan’a 2023 sonunda röportaj veren Erkan; “Apartman görevlimiz Sadık Abi’ye çoğu zaman fiyatları soruyorum” demişti.

“Biz normal dışarıdan alınan yoğurt yemiyoruz, mayalıyoruz. Süt fiyatları bazen markette artmıyor ama TÜİK istatistiklerinde arttığını görüyorum. Apartman görevlimiz olan Sadık Abi’ye de çoğu zaman fiyatları soruyorum. Onu sorguya çekiyorum. Ben ‘indi’ diyorum. O ‘inmedi’ diyor. Sürekli “Fiyatlar inmedi, istersen git şu soğanın fiyatına bir bak” diyor.”