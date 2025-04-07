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AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı! Sıcaklık 10 derece birden düşüyor

AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı! Sıcaklık 10 derece birden düşüyor

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte sabah saat 08.00'den itibaren Avrupa Yakası'nda, öğle saatlerinden itibaren ise Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde kuvvetli sağanak geçişleri beklendiğini duyurdu.

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AKOM'dan yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının akşam saatlerinden itibaren hızla düşerek 10 derecenin altına inmesinin beklendiği belirtildi.

Beklenen fırtına ile birlikte sıcaklıkların 5 derecenin altına gerilemesi ve kış aylarını aratmayacak seviyelere düşmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, sabah saat 08.00'den itibaren Avrupa Yakası'nda, öğle saatlerinden itibaren ise Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde kuvvetli sağanak geçişleri beklendiği kaydedildi.

Metrekareye 15 ila 30 kilogram aralığında yağış

Açıklamada, kısa süreli gerçekleşecek yağışların metrekareye 15 ila 30 kilogram aralığında düşmesinin tahmin edildiği, kentin kuzey bölgeleri ile yüksek kesimlerinde sağanağın zaman zaman karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği aktarıldı.

Fırtına, ani sıcaklık düşüşü ve sağanak yağmur nedeniyle oluşabilecek su baskınları, ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunulan açıklamada, sabah ve öğle saatlerinde trafiğe çıkacak İstanbulluların güncel hava durumu bilgilerini takip etmeleri gerektiği belirtildi.

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 ila 10 derece altına inmesinin beklendiğini belirterek, tarımsal faaliyet yapılan bölgeler için zirai don uyarısında bulundu.

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