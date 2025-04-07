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Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e tebrik! "Partimiz zorlu yolculuğa çok daha güçlü giriyor"

Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e tebrik! "Partimiz zorlu yolculuğa çok daha güçlü giriyor"

Tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'in yeniden genel başkan seçildiği 21. Olağanüstü Kurultay'a dair bir açıklama yaptı.

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 CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi. Kurultayda, 1323 kayıtlı delegeden 1276'sı oy kullandı. Kullanılan oylardan 1171'i geçerli sayılırken, 105 oy geçersiz kabul edildi.

Tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, yeniden CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel için bir tebrik mesajı paylaştı. 

İmamoğlu "Cumhuriyet Halk Partimizin Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Sayın Özgür Özel'i ve parti yöneticilerimizi tebrik ediyorum.

Partimiz zorlu yolculuğa çok daha güçlü giriyor. Yeni Türkiye'nin inşaası için özveriyle, kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Yolumuz açık olsun." ifadelerini kullandı.

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