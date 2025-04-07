Pazar da bile fiyatı 50 lirayı geçti bakanlıktan limon kararı

TÜRKİYE'den yurt dışına limon satışına engel geldi. Mart ayında fiyatı en çok artan gıda ürünleri arasında yer alan limonun ihracı durduruldu.

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Mart ayında fiyatı en çok artan ürünler listesine yüzde 24,96 ile giren limon için Ticaret Bakanlığı devreye girdi. Kilo fiyatı 50 liranın üstüne fırlayan limonun ihracı durduruldu.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gıda arz güvenliğinin sağlanması hedefiyle tarımsal ürünlerin ve gıda maddelerinin arz ve talep dengesi ile yurt içi ve dışı fiyat gelişmeleri yetkili kurumlar tarafından yakından takip ediliyor. Yerli üretimin korunması ve artırılması, spekülatif fiyat artışlarına meydan verilmemesi amacıyla da ihtiyaç duyulması halinde dış ticaret politikası araçları, ilgili kurumlarla koordinasyon halinde Bakanlık tarafından kullanılıyor.

DON VURDU LİMON UÇTU

Bu kapsamda, yakın zamanda özellikle Adana, Mersin ve Hatay'da yaşanan don vakalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar neticesinde gerekli tedbirlerin alınmasında fayda olduğu kanaatine varıldı.

limonun 8 Nisan'dan itibaren ihracatının geçici olarak durdurulmasına karar verildi. Piyasa şartları yakından takip edilerek, ihtiyaç duyulması halinde gerekli ilave tedbirler değerlendirilecek.

Gelecek dönemde de Ticaret Bakanlığı tarafından, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere, ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla güçlü bir işbirliği yapılarak, gıda arzının ve güvenliğinin korunması, halkın gıdaya makul fiyatlarla ulaşımının kolaylaştırılması ve gıda piyasalarında oluşabilecek manipülatif durumların engellenmesine yönelik olarak, bütün politika tedbirlerine ve denetim araçlarına, bundan önce olduğu gibi kararlılıkla başvurulması kararlaştırıldı.

MART AYINDA FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜNLER ŞUNLAR:

Martta bir önceki aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 60,36 ile taze fasulye olurken, onu yüzde 43,88 ile patlıcan, yüzde 41,93 ile kabak, yüzde 41,73 ile dolmalık biber, yüzde 34,58 ile şehirlerarası otobüs bileti izledi.

Fiyatı en çok artan diğer ürünler ise yüzde 25,23 ile erkek berberi-saç kesim, yüzde 24,96 ile limon, yüzde 21,92 ile domates, yüzde 19,64 ile karnabahar, yüzde 19,06 ile sarımsak, yüzde 17,25 ile muz, yüzde 16,11 ile kuru soğan oldu.