BIST 9.157
DOLAR 38,01
EURO 41,77
ALTIN 3.703,11
HABER /  EKONOMİ

Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Günlük 4 saat 4 dakikayı internette geçiriyoruz

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Günlük 4 saat 4 dakikayı internette geçiriyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kullanıcıların yüzde 96,9'unun internete cep telefonundan eriştiğini bildirerek, "Günlük ortalama 4 saat 4 dakikayı cep telefonlarımız aracılığıyla internette geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

Abone ol

Bakan Uraloğlu, "We Are Social ve Meltwater" tarafından hazırlanan "Dijital 2025 Türkiye" raporunda yer alan mobil kullanım verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bu yıl itibarıyla Türkiye nüfusunun 85 milyonu aştığını belirten Uraloğlu, "Nüfusumuzun yüzde 92,1'ine denk gelen 80,7 milyon kişide cep telefonu bulunuyor. İnternet kullanan kişi sayısı nüfusun yüzde 88,3'ünü oluşturdu." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, ülkede 77,3 milyon internet kullanıcısı bulunduğuna işaret ederek, "16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının yüzde 97,6'sı cep telefonuna, yüzde 62,8'i de masaüstü veya dizüstü bilgisayara sahip. 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının yüzde 96,9'u internete erişim için herhangi bir cep telefonu kullanıyor. Bunu yüzde 95,2 ile akıllı telefonları takip ediyor." ifadesini kullandı.

"Günlük ortalama 4 saat 4 dakikayı cep telefonlarımız aracılığıyla internette geçiriyoruz"

İnternette geçirilen sürenin günlük ortalama 7 saat 13 dakikaya ulaştığını aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu sürede mobilin payı yüzde 56,3. Yani günlük ortalama 4 saat 4 dakikayı cep telefonlarımız aracılığıyla internette geçiriyoruz. Bilgisayarlarda ve tabletlerde geçirilen günlük süre ise 3 saat 9 dakika. Ayrıca Türkiye'deki internet trafiğinin yüzde 73,1'ini cep telefonları oluşturuyor. En yakın takipçisi dizüstü ve masaüstü bilgisayarların payı yüzde 25,5."

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail Gazze'de gazetecilerin çadırını vurdu
İsrail Gazze'de gazetecilerin çadırını vurdu
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının spikeri Ali Ferahbot ölüm tehditleri aldı! Sebebi herkesi şaşırttı
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının spikeri Ali Ferahbot ölüm tehditleri aldı! Sebebi herkesi şaşırttı
Maskeliydiler İstanbul Şişli'de biri hamile 2 kişi öldürüldü
Maskeliydiler İstanbul Şişli'de biri hamile 2 kişi öldürüldü
Şimşek noktayı koydu! Trump'un tarifelerinden Türkiye etkilenecek mi?
Şimşek noktayı koydu! Trump'un tarifelerinden Türkiye etkilenecek mi?
Pazar da bile fiyatı 50 lirayı geçti bakanlıktan limon kararı
Pazar da bile fiyatı 50 lirayı geçti bakanlıktan limon kararı
Bakan Yerlikaya duyurdu! 9 organize suç örgütü çökertildi: 86 şüpheli tutuklandı
Bakan Yerlikaya duyurdu! 9 organize suç örgütü çökertildi: 86 şüpheli tutuklandı
İsrail ordusunda Suriye'de yeni işgal ettiği bölgelerle ilgili olay adım
İsrail ordusunda Suriye'de yeni işgal ettiği bölgelerle ilgili olay adım
Bitcoin tarife belirsizliğiyle 75 bin doların altına indi
Bitcoin tarife belirsizliğiyle 75 bin doların altına indi
İBB operasyonunda tutuklanan Mahir Polat, Adli Tıp'a sevk edildi
İBB operasyonunda tutuklanan Mahir Polat, Adli Tıp'a sevk edildi
Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e tebrik! "Partimiz zorlu yolculuğa çok daha güçlü giriyor"
Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e tebrik! "Partimiz zorlu yolculuğa çok daha güçlü giriyor"
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu
Çocuğuna acımasızca şiddet uygulayan baba tutuklanmıştı! Bakanlıktan yeni açıklama
Çocuğuna acımasızca şiddet uygulayan baba tutuklanmıştı! Bakanlıktan yeni açıklama