Zamanla yarışırken kendini hiç beklemediği bir savaşta buldu, zafere giden süreci anlattı

Hastalar için zamanla yarışan acil tıp teknisyeni Emine Güneri, 9 ay önce meme kanserine yakalandı. Hastalığını ilk duyduğunda çok üzülen, durumunu kızına söyleyemeyen Güneri, kısa sürede kendini toparlayıp kansere karşı mücadelesini kazandı. Güneri "Tedavilerimi akıllı ve deli olarak ayırdım" deyip zafere giden süreci anlattı.

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İstanbul'da yaşayan Emine Güneri, 17 yıldır 112 Acil Sağlık hizmetlerinde acil tıp teknisyeni olarak görev yapıyor. Ambulans ekibiyle zamanla yarışarak hastalara ilk müdahaleyi yapan, onları hastaneye ulaştırarak hayatını kurtarmaya çalışan Güneri, 9 ay önce meme kanserine yakalandı.

Yıllardır hastaları kurtarmak için zamanla yarışan Güneri, bu kez çok sevdiği mesleğine ara vererek, kendisi için mücadeleye başladı.

Kanser teşhisi konulduktan sonra ameliyatının ardından akıllı ilaç ve kemoterapiyle sağlığına kavuşan Güneri, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Güneri, yaşamla ölüm çizgisinde birçok hasta gördüğünü belirterek, "112 çağrıldığında ilk ne olduğunu anlayan, hastayı gören, ne yapacağımıza karar veren bizleriz. Hastayı, en yakın ve en uygun hastaneye yine götürenler de bizleriz. Ambulansla ne kadar hızlı gidersek, ne kadar erken müdahale yaparsak, hastaların o kadar hayatta kalma şansı oluyor." ifadelerini kullandı.

Düzenli sağlık kontrolü yaptırdığını ve mamografi çektirdiğini anlatan Güneri, 9 ay önce göğsünde sert bir kitle fark ettiğini, hastanedeki kontrolde de kanser teşhisi konulduğunu aktardı.

Güneri, ilk duyduğunda 15 yaşındaki kızına bunu söyleyemediğini belirterek, ilk etapta çok üzüldüğünü ve psikolojisinin etkilendiğini ama kısa sürede kendisini toparladığını dile getirdi.

Ameliyatla göğsündeki kitlenin alınmasının ardından hayatını normal şekilde devam ettirmeye çalıştığını vurgulayan Güneri, bir gece hastanede kaldıktan sonra eve geldiğini, kendisini hasta psikolojisine sokmadığını kaydetti.

"Tedavilerimi akıllı ve deli olarak ayırdım"

Emine Güneri, "Yatağa takılıp da 'Hastayım.' demek istemedim. Evet ağrım oldu. Ama bir ağrı kesicilik işi var o ağrının. Normalde de zaten güçlüydüm. Hani olumlu tarafından bakıyorum her şeye. Negatifi düşünüp de kendimi asla üzmüyordum." dedi.

Tedavisinde kullanılan akıllı ilaca da değinen Güneri, şöyle devam etti:

"Benim iki çeşit tedavim vardı. Ben onları akıllı ve deli olarak ayırdım. Yıkıcı olan kemoterapiye 'deli' diyordum. Akıllı olan kemoterapi de 'akıllı', zaten adı üstünde. Akıllı kemocan, deli kemocan. Deli olan bitti diyordum. Kızıma da hastalığımı 'Biraz rahatsızlandım. Tedavi göreceğim ama geçecek. Ama biraz zorlanacağız.' gibi anlattım. Psikolojisini bozmadan kızım da bana destek oldu. İnsanlar 'Eyvah kanserim' diye korkmasınlar. Aslında bir grip kanserden daha ölümcül. Çünkü grip anlık götürebiliyor. Ama kanserin tedavisi var. Kanser tedavisinde şartlarımız, imkanlarımız çok gelişmiş durumda. Tek yapacakları şey erken tanı. Ne kadar erken tanı alırlarsa o kadar süreç hafif bir şekilde ilerliyor. Mamografilerini ihmal etmesinler. Kanser tanısı konulanlar da hiç korkmasın."

Sağlıkçı olmasının da empati yapmasında çok etkili olduğunu ifade eden Güneri, hep kötünün kötüsünü görüp kendisine ders çıkardığını söyledi.

"Erken tanı kanserde yüzde 90'ın üzerinde tedavi edilebilir demek"

Emine Güneri'nin tedavisini yürüten Medipol Bahçelievler Hastanesi İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Nail Paksoy da hastadaki kanserin erken evrede tespit edildiğini söyledi.

Sonrasında tedaviye başladıklarını belirten Paksoy, "Erken tanı, kanser hastalığında yüzde 90'ın üzerinde tedavi edilebilir demek. Bunun için öncelikle cerrahi tedaviyi hastamıza uyguladık. Cerrahi tedavi bazı durumlarda yeterli olmayabiliyor ve ek tedaviler gerekebiliyor. Emine Hanım için kemoterapi tedavisini kısmen uyguladık. Ama aslında tedavi odağımız akıllı ilaç tedavisiydi. Yaklaşık 6 aydır hastamız akıllı ilaç tedavisine devam ediyor. Yapılan tetkiklerde hastalığın şu an tamamen yok olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Paksoy, eskiden kemoterapinin tek olanak olarak tedavide yer aldığını, artık akıllı ilaç gibi yeni yöntemler geliştirildiğini belirterek, öncelikle tümörün gen dizilimine, DNA ve RNA'sına bakıldığını, hastanın genetik haritası çıkarıldıktan sonra buna göre akıllı ilaç, immünoterapi gibi yeni yöntemler uygulandığını kaydetti.

Doç. Dr. Nail Paksoy, akıllı ilacın doğrudan tümörü etkilediğini sağlıklı hücrelere zarar vermediğini aktardı.

Meme kanserinin Türkiye'de ve dünyada en önemli toplum sağlığı problemlerinden biri olduğuna dikkati çeken Paksoy, 10 kadından birinin meme kanseri teşhisi aldığını sözlerine ekledi.