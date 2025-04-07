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Hava yoluyla bulaşıyor beyne girip vücudu kaplıyor! 156 kişiyi öldürdü

Hava yoluyla bulaşıyor beyne girip vücudu kaplıyor! 156 kişiyi öldürdü

Nijerya'da menenjit hastalığı 23 eyalete yayıldı. Ocak ayından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 156'ya yükseldi. Ülkede çok sayıda vaka olduğu belirtildi.

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Nijerya'da menenjit nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Ocak ayından bu yana 156 kişi menenjit nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkenin 23 eyaletine yayılan hastalık bu dönemde 1858 kişiye bulaştı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan yazılı açıklamada, 2030 yılına kadar hastalığı yenmek için yeni tedbirler alındığı açıklandı.

Hava yoluyla bulaşabilen menenjit, beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alabiliyor.

MENENJİT HASTALIĞI NEDİR?

Menenjit, virüs, bakteri, mantar ya da parazit kaynaklı beyni saran zarların ve omuriliğin iltihaplanması ile yaşanan bir hastalıktır. Ense sertliği, bulantı, ateş, baş ağrısı gibi durumlar menenjitin neden olduğu belirtilerdir. Ayrıca kişide sağırlık, nörolojik sorunlar olan epilepsi, zeka geriliği, öğrenme güçlüğü ve hatta ölüme neden olabilir.

MENENJİT'İN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Menenjit belirtileri şunlardır:

Ateş
Şiddetli ve yoğun baş ağrısı
Işığa karşı duyarlılık (fotofobi)
Boyun ve ensede sertlik
Zihinde bulanıklık (konfüzyon)
Halsizlik ve aşırı uyku hali
Konsantre olmada güçlük
Kusma
Nöbetler
Eklem ağrıları
Sinirli olma gibi duygudurum bozuklukları
İştah kaybı
Döküntüye benzeyen küçük yuvarlak noktalar

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