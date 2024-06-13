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'Bahçeli kestirip attı' mı? Ahmet Hakan: Yüzüğü yorumlayanlar haklı çıktı

'Bahçeli kestirip attı' mı? Ahmet Hakan: Yüzüğü yorumlayanlar haklı çıktı

MHP lideri Bahçeli'nin "Eğer yumuşama atmosferine engel görülüyorsak fedakarlığa hazırız" açıklamasını değerlendiren Ahmet Hakan, Bahçeli'nin önceki gün paylaştığı "Allah bana yeter" yazılı yüzüğe değinerek, “Bahçeli demek ki yüzükle mesaj vermiş” noktasına geldim." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı yazılı açıklama siyaset dünyasına bomba gibi düştü.

Bahçeli, "Bu kapsamda siparişi yapılan normalleşme ve yumuşama atmosferinin sürdürülebilir hale gelmesinin önünde şayet Milliyetçi Hareket Partisi bariyer olarak telakki ve tarif ediliyorsa, Bu konuda da geniş bir ittifak husule gelmişse, bize düşen sorumluluk ülkemiz ve milletimiz uğruna her türlü fedakarlığı göze almak, gereğini ise gönül huzuruyla yapmaktır." ifadelerine yer verdi.

Bahçeli'ni farklı yönlere çekilebilecek yazılı açıklamayı Ahmet Hakan, "Bahçeli’nin yüzüğü ve değişen görüşüm" başlıklı yazısında değerlendirdi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin üzerinde “Allah Bana Yeter” yazısının bulunduğu yüzüğü paylaşmasını “Yüzük aracılığıyla siyasi mesaj veriyor” diyenlere ilk anda katılmadığını belirten Hakan, yazılı açıklama sonrası görüşünün değiştiğini yazdı.

“Bahçeli demek ki yüzükle mesaj vermiş” noktasına geldim"

"Yüzüğe anlam yükleyenler, yüzükten mesaj çıkaranlar, yüzüğü yorumlayanlar haklı çıktı." diye yazan Hakan, Bahçeli’nin dün yaptığı yazılı açıklama ile yüzükteki mesaj arasındaki paralelliği gördüğünü belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Bahçeli demek ki yüzükle mesaj vermiş” noktasına geldim. Bahçeli’nin yazılı açıklamasına gelince... İçinde öyle cümleler var ki...

“Bahçeli kestirip attı” çıkarımı da yapılabilir, “Bahçeli Erdoğan’a desteğini sürdürüyor” yorumu da yapılabilir, “Bahçeli topu Erdoğan’a attı” da denilebilir, “Bahçeli Erdoğan’ı rahatlatmak istiyor” da denilebilir."

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