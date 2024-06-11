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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti gündem oldu! Üzerinde bakın ne yazıyor

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti gündem oldu! Üzerinde bakın ne yazıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin TBMM grup toplantısında taktığı yüzük ve rozet dikkat çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti gündem oldu! Üzerinde bakın ne yazıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. 

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti gündem oldu! Üzerinde bakın ne yazıyor

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Bahçeli'nin taktığı yüzük ve rozette dikkat çekti. Bahçeli'nin taktığı yüzükte, "Allah bana yeter" yazdığı görüldü.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti gündem oldu! Üzerinde bakın ne yazıyor

Öte yandan taktığı rozette de Göktürkçe aynı mesaj yer aldı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti gündem oldu! Üzerinde bakın ne yazıyor
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