MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti gündem oldu! Üzerinde bakın ne yazıyor
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin TBMM grup toplantısında taktığı yüzük ve rozet dikkat çekti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
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Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Bahçeli'nin taktığı yüzük ve rozette dikkat çekti. Bahçeli'nin taktığı yüzükte, "Allah bana yeter" yazdığı görüldü.
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Öte yandan taktığı rozette de Göktürkçe aynı mesaj yer aldı.
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