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Bir ilde daha ekmeğe zam

Bir ilde daha ekmeğe zam

Iğdır'da ekmek fiyatlarına zam yapıldı. 6 buçuk lira olan 200 gram ekmek, bugünden itibaren 8 liradan satılmaya başlandı. Fırıncılar, zammın gerekçesini un, maya, elektrik ve diğer giderlerdeki fiyat artışları olarak gösterdi.

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Iğdır'da ekmek fiyatlarına zam geldi. 200 gram ekmek son zamlarla birlikte 8 liraya satılmaya başlandı. Fırıncılar, zam yapmanın kaçınılmaz olduğunu ifade ederken, vatandaşlar ise durumdan memnun değil.

Yapacak bir şey yok

Market alışverişi yapan bir vatandaş, "Ekmek fiyatları artmış, gramajların da düştüğünü biliyoruz. 8 lira olmuş bir ekmek. Ekmek fiyatlarının nereye varacağını kestiremiyoruz" diye konuştu.

Fırında çalışan bir vatandaş ise, "Artan fiyatlar, maliyetler yüzünden ekmeğin fiyatı 8 liraya çıktı. Ekmek 200 gram ancak kurtarmıyor. Vatandaş haklı, bir şey diyemiyoruz. Maliyetler yükselince mecbur zam geldi yapacak bir şey yok" dedi.

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