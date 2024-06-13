Ünlü oyuncu Demet Ersoy otelin terasından düşerek hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelinde terasından düşen 48 yaşındaki tiyatro sanatçısı Demet Ersoy yaşamını yitirdi. İddiaya göre alkollü olan Ersoy kaldığı otelin korkuluğunun kısa olması nedeniyle aşağı düştü.

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Tiyatro oyuncusu ve yapımcısı Demet Ersoy, iş görüşmesi için gece saatlerinde uçakla Ankara’dan Bodrum’a gitti.

Ersoy ile iş arkadaşları bir tanıdıklarının tadilatta olduğu için henüz kapalı olan Kumbahçe’deki oteline yerleşti. Gece saatlerinde iddiaya göre iki arkadaşı ile terasta alkol alıp sonra odasına dönen Ersoy, bir süre sonra yeniden arkadaşlarının yanına geri döndü.

Arkadaşlarının ifadesi alındı

İddiaya göre Demet Ersoy, alkolün etkisi ve korkuluğun kısa olması sebebiyle iki katlı binanın terasından aşağı düştü.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde evli ve 1 çocuk annesi Demet Ersoy’un hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze otopsiye gönderilirken, Ersoy'un arkadaşlarının ifadesi alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.