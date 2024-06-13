Motorine zam geldi! Litre fiyatı 40 lirayı aştı, güncel akaryakıt fiyatları

Motorine geçtiğimiz günlerde gelen 1 liralık indirimin ardından zam geldi. Zam sonrası motorinin litre fiyatı 40 lirayı aştı. Benzinde ise herhangi bir değişiklik yok.

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanma ile birlikte benzin ve motorin fiyatlarında değişiklik devam ediyor. Tabela değişti.

NTV'de yer alan habere göre motorin grubuna gece yarısından itibaren 1 lira 34 kuruş zam geldi. Fiyat artışı pompaya yansıdı.

Güncel akaryakıt fiyatları

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.62 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 40.26 liradan satılıyor.