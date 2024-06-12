Twitter'da büyük değişiklik! Beğeniler artık görülemeyecek
Elon Musk, X platformu için bir güncelleme duyurdu: Kullanıcılar kendi paylaşımlarındaki beğenileri görebilirken, diğer kullanıcıların beğenilerini göremeyecek ve profillere girildiğinde beğeniler görünmeyecek. Bu değişiklik şimdilik sadece web sürümünde geçerli.Abone ol
X’in sahibi Elon Musk, yeni güncellemeyi açıkladı. Bu güncellemeyle kullanıcılar, kendi paylaşımlarındaki beğenileri hala görebiliyor fakat diğer kullanıcıların paylaşımını kimlerin beğendiğini artık göremiyor.
Öte yandan artık bir kullanıcının profiline girildiğinde de beğeniler gözükmeyecek. Güncelleme ilk web’e yansıdı. Platforma telefondan girildiğinde hala beğeniler görünüyor.