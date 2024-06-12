BIST 10.166
DOLAR 32,28
EURO 34,94
ALTIN 2.408,93
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Twitter'da büyük değişiklik! Beğeniler artık görülemeyecek

Twitter'da büyük değişiklik! Beğeniler artık görülemeyecek

Elon Musk, X platformu için bir güncelleme duyurdu: Kullanıcılar kendi paylaşımlarındaki beğenileri görebilirken, diğer kullanıcıların beğenilerini göremeyecek ve profillere girildiğinde beğeniler görünmeyecek. Bu değişiklik şimdilik sadece web sürümünde geçerli.

Abone ol

X’in sahibi Elon Musk, yeni güncellemeyi açıkladı. Bu güncellemeyle kullanıcılar, kendi paylaşımlarındaki beğenileri hala görebiliyor fakat diğer kullanıcıların paylaşımını kimlerin beğendiğini artık göremiyor.

Öte yandan artık bir kullanıcının profiline girildiğinde de beğeniler gözükmeyecek. Güncelleme ilk web’e yansıdı. Platforma telefondan girildiğinde hala beğeniler görünüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko
Ümraniye'de öğretmenleri darbeden şüpheli tutuklandı
Ümraniye'de öğretmenleri darbeden şüpheli tutuklandı
Muğla fena sallandı! İşte depremin şiddeti
Muğla fena sallandı! İşte depremin şiddeti
EURO 2024 öncesi şok sakatlık! A Milli Takım'da sakatlanan yıldız oyuncu kadrodan çıkarılabilir
EURO 2024 öncesi şok sakatlık! A Milli Takım'da sakatlanan yıldız oyuncu kadrodan çıkarılabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hükümetler Arası Zirve için İspanya'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hükümetler Arası Zirve için İspanya'da
Gazze 1 milyon sivil ölümle karşı karşıya kalacak
Gazze 1 milyon sivil ölümle karşı karşıya kalacak
Doğu Akdeniz'de Turgutreis-9 Tatbikatı yapıldı
Doğu Akdeniz'de Turgutreis-9 Tatbikatı yapıldı
Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı
Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı
ABD'den ateşkes duyurusu! Hamas'a flaş destek
ABD'den ateşkes duyurusu! Hamas'a flaş destek
Türkiye'den Kuveyt'teki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Türkiye'den Kuveyt'teki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırıda 5 Filistinliyi öldürdü
İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırıda 5 Filistinliyi öldürdü
İBB'nin öğrenci yurt ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı
İBB'nin öğrenci yurt ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı