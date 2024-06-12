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Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Piyasalar bu toplantıda politika faizinin sabit kalacağına kesin gözüyle bakıyordu. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

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Küresel piyasalar, bugün Türkiye saati ile (TSİ) 21.00'de açıklanacak olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına ve ileriki dönemde uygulanacak para politikasına yönelik yol haritasına ilişkin vereceği ipuçlarına odaklanmıştı.

Mayıs ayında faizi 5,25-5,50 aralığında sabit tutan FED'in mayıs ayında alacağı faiz kararı, yatırımcılar tarafından merakla bekleniyordu. Analistler, bankanın politika faizini yine sabit tutmasına kesin gözüyle bakıldığını belirtmişti.

5,25-5,50 ARALIĞINDA SABİT TUTTU

Merakla beklenen toplantıdan ise karar çıktı. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Faiz oranları enflasyon üzerindeki aşağı yönlü baskıyı sürdürmek amacıyla geçen Temmuz ayından bu yana bu seviyede bırakılıyordu. 

Piyasa negatif olarak gördü

Piyasa için kritik olan Fed üyelerinin 2024 için faiz indirimi beklentisi 75 baz puandan 25 baz puana geri çekildi. Bu gelişme hisse senetleri piyasası ve altın fiyatları için negatif olarak görüldü.

ABD'de bugün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda yüzde 3,3 ile beklentilerin altında arttı ve yüzde 3,4'lük beklentinin altında kaldı.

Çekirdek enflasyon geriledi

ABD'de çekirdek enflasyon da nisanda yüzde 3,6 iken mayısta yüzde 3,5'lik beklentiye karşılık yüzde 3,4'e geriledi.

Kararın ardından gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın saat 21.30'da yapacağı basın toplantısına çevrildi. Piyasalar açısından Powell'ın vereceği mesajlar yön gösterici olacak.

Son dönemde ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesi Fed'in ne zaman faiz indirimine gideceğine yönelik belirsizliği artırmıştı.

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