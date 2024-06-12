Maliyetler fena yükseldi! Çiftçiler buğday alım fiyatında revize bekliyor

Üretim maliyetlerinin geçen yıla göre yüzde 100’e yakın artmasına rağmen buğday ve arpaya alım fiyatlarındaki yüzde 18’lik bir artış çiftçileri memnun etmedi. Çiftçiler fiyatların yeniden gözden geçirilmesini bekliyor.

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Hububatta destekleme primi ise buğday için ton başına bin 750 TL ve arpa için 750 TL olarak duyuruldu. Böylece, destekleme sonrası fiyatlar ekmeklik buğdayda kilo başına 11 TL, makarnalık buğdayda 11 lira 75 kuruş ve arpada 8 TL'ye kadar çıkabilecek.

YÜZDE 18’LİK BİR ARTIŞ YAPILDI

Bu yıl ki alım fiyatı, geçen yıl prim dahil açıklanan kilo başına 9 lira 25 kuruş olan fiyatın sadece yüzde 18,9 üzerinde gerçekleşti. Buğday hasadının başladığı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ekmeklik buğdayda piyasa fiyatları 9 lira 85 kuruş seviyelerinde.

MAZOT FİYATLARI YÜZ 100 DESTEKLER YÜZDE 50 ARTTI

Mazot, tohum, gübre, sulamada kullanılan elektrik dahil girdilerdeki artışlarla buğday fiyatlarındaki artışlar çiftçi ve çiftçi temsilcileri tarafından yetersiz bulundu.

Geçtiğimiz yıl Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 75 lirası mazot, 46 lirası gübre olmak üzere 121 lira destek sağlanmıştı.

Bu yıl ise buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 103 lirası mazot, 46 lirası gübre olmak üzere 149 lira destek veriliyor.

2023 Haziran ayında mazot fiyatları 22 lira seviyesinde iken, bugün fiyatlar 40 TL’nin üzerinde seyretmesi çiftçiye zor durumda bırakıyor.

BUĞDAY FİYATI GERİLEDİ

Açıklanan fiyatla birlikte serbest piyasada buğday fiyatının gerilediğini aktaran sektör temsilcileri, açıklanan fiyatın maliyet ve enflasyonun çok altında olması nedeniyle serbest piyasada buğday fiyatının 8 lira 50 kuruşa kadar gerilediğini belirtiyorlar.

ÇİFTÇİ VE ÇİFTÇİ TEMSİLCİLERİ RAHATSIZ

Çiftçiler ve oda temsilcileri kararın gözden geçirilerek revize edilmesini istedi. Artan girdi maliyetlerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten çiftçiler, uzun süredir dört gözle beklenen hububat taban fiyatının kendilerinde hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, buğday alım fiyatının güncellenmesi talebinde bulundu. Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamasında buğday fiyatlarının ülkede üretim yapan hemen her çiftçiyi doğrudan ilgilendirdiğini, açıklanan fiyatların üreticileri hayal kırıklığına uğrattığını bildirdi.

TÜRKİYE'NİN BİRÇOK BÖLGESİNDE BUĞDAY HASADI BAŞLADI

Değişen iklim şartlarına bağlı olarak buğday hasadı bu yıl çok erken başladı. Normal yıllarda Mayıs ayı ortalarında başlayan hasat bu yıl Nisan ayı sonunda başladı. Buğday hasadı başta doğu ve güneydoğu bölgeleri başta olmak üzere Bursa ve Tekirdağ gibi illerde devam ediyor