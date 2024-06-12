BIST 10.221
DOLAR 32,32
EURO 35,08
ALTIN 2.418,38
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Çanakkale'de orman yangını! Bölgedeki köylülere uyarı: "Teyakkuzda olun"

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çanakkale'de orman yangını! Bölgedeki köylülere uyarı: "Teyakkuzda olun"

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Abone ol

Kumköy köyü yakınında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce ekipler sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale başlatan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine, yangın ihbarının ardından ekiplerin hızlıca müdahaleye başladığını söyledi.

Bölgede şiddetli bir rüzgar olmamasının avantaj oluşturduğunu belirten Aktaş, "Yangına 8 uçak ve 4 helikopterle müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor." dedi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Kumköy mevkisine yakın civardaki köylerde yaşayanlardan teyakkuzda olmaları istendi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Fenerbahçe'de santrfora 2 aday! Kean ve Adebayo, Mourinho'nun transfer listesinde...
Foto Galeri Fenerbahçe'de santrfora 2 aday! Kean ve Adebayo, Mourinho'nun transfer listesinde... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Yılmaz Tunç'tan Sinan Ateş cinayeti davasıyla ilgili açıklama
Yılmaz Tunç'tan Sinan Ateş cinayeti davasıyla ilgili açıklama
Malatya'da yaban keçisi avlayan kişiye 613 bin 980 lira ceza
Malatya'da yaban keçisi avlayan kişiye 613 bin 980 lira ceza
Milas'ta orman yangını çıktı! Ekipler bölgede...
Milas'ta orman yangını çıktı! Ekipler bölgede...
TBF Disiplin Kurulundan Fenerbahçe Beko'ya 45 bin lira para cezası
TBF Disiplin Kurulundan Fenerbahçe Beko'ya 45 bin lira para cezası
'Gök vatanın koruyucuları'na NATO standartlarında bakım
'Gök vatanın koruyucuları'na NATO standartlarında bakım
BBP lideri Destici'den asgari ücret ve emekli aylığı çağrısı
BBP lideri Destici'den asgari ücret ve emekli aylığı çağrısı
Nüfus müdürlüğünde çalışan memurun şüpheli ölümü!
Nüfus müdürlüğünde çalışan memurun şüpheli ölümü!
MSB: "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi"
MSB: "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi"
Ahmet Davutoğlu, Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili konuştu
Ahmet Davutoğlu, Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili konuştu
Russel Crowe'suz Gladyatör geliyor: Biraz rahatsız oldum
Russel Crowe'suz Gladyatör geliyor: Biraz rahatsız oldum
Filenin sultanları Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında ilk maçını rahat kazandı
Filenin sultanları Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında ilk maçını rahat kazandı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: 2028 seçimleri için aleyhimizde algı çalışmalarına hız verilmiştir
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: 2028 seçimleri için aleyhimizde algı çalışmalarına hız verilmiştir