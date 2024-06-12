BIST 10.178
DOLAR 32,29
EURO 35,01
ALTIN 2.428,75
HABER /  GÜNCEL

MSB: "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi"

MSB: "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi"

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star finaline geri sayım başladı. Yaklaşık 30 yarışmacının katılımı ile başlayan yarışmada geride kalan isimler finalde yer almak için ter döküyor. Peki, Survivor All Star finali ne zaman, nerede? Survivor All Star ödülü ne?

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) : "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklamada: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı. 

 Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

MSB
ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Davutoğlu, Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili konuştu
Ahmet Davutoğlu, Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili konuştu
Russel Crowe'suz Gladyatör geliyor: Biraz rahatsız oldum
Russel Crowe'suz Gladyatör geliyor: Biraz rahatsız oldum
Filenin sultanları Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında ilk maçını rahat kazandı
Filenin sultanları Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında ilk maçını rahat kazandı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: 2028 seçimleri için aleyhimizde algı çalışmalarına hız verilmiştir
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: 2028 seçimleri için aleyhimizde algı çalışmalarına hız verilmiştir
Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık programı belli oldu
Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık programı belli oldu
Bahçeli'nin yüzük paylaşımının perde arkası ortaya çıktı
Bahçeli'nin yüzük paylaşımının perde arkası ortaya çıktı
Siiirt'te avladıklarına pişman oldular! Büyük ceza
Siiirt'te avladıklarına pişman oldular! Büyük ceza
OECD: Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte G20 ülkeleri arasında en yüksek büyümeyi kaydetti
OECD: Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte G20 ülkeleri arasında en yüksek büyümeyi kaydetti
Diyarbakır'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Diyarbakır'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Gözler Fed'in faiz kararında: Piyasalar ne bekliyor?
Gözler Fed'in faiz kararında: Piyasalar ne bekliyor?
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ayrıntılarını açıkladı
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ayrıntılarını açıkladı
İzmir'de orman yangını çıktı! Uçaklar, helikopterler bölgeye sevk edildi
İzmir'de orman yangını çıktı! Uçaklar, helikopterler bölgeye sevk edildi