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Diyarbakır'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Diyarbakır'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

 Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.

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 Ovabağ mevkisinde tarım işçilerini taşıyan C.A. idaresindeki minibüs ile M.Ş.C'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan 20 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, gelen ekiplerce alındıkları ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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