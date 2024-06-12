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Türkiye ile voleybol maçı olan Tayland'tan Vargas itirafı

Türkiye ile voleybol maçı olan Tayland'tan Vargas itirafı

Milletler Ligi'nin son şampiyonu Filenin Sultanları, turnuvanın 3. haftasında Tayland ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Asya ülkesinden Melissa Vargas itirafı geldi. Vargas'ı önlemek için erkeklerle idman yaptılar.

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VNL'in son şampiyonu Filenin Sultanları, turnuvanın 3. haftası için sahneye çıkıyor.

Bu etapta Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya'yla karşılaşacak Filenin Sultanları, etaptaki ilk maçını bugün Tayland ile oynayacak. Organizasyonun Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi alan 'Filenin Sultanları', ABD etabındaki 4 maçında da galip geldi. Milliler, 8 maçın sonunda 18 puanla 5. sırada bulunuyor.

Vargas'a önlem i̇çi̇n i̇dmanda erkekler topa vurdu

Türkiye maçı öncesinde Vargas için aldıkları önlemden bahseden Pimpichaya Kokram şunları söyledi:

Türkiye'ye karşı nasıl oynayacağımızla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Maçı oynayacağımız sahada da antrenman yaptık. Sahaya göre kendimizi ayarlamamız gerekiyor. Tayland'daki antrenmanımızda erkeklerin bizim için topa vurmasını sağlayarak Vargas tarzı bir takımı simüle etmeye çalıştık. Çok zor bir antrenmandı. Karşılaşmada tüm gücümüzle savaşacağız.

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