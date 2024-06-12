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Migros Deniz Market yeniden denize açıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Migros Deniz Market yeniden denize açıldı

 Migros'un, yaz aylarını Ege koylarında geçiren müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurduğu "Migros Deniz Market" yaz sezonunun gelmesiyle hizmete başladı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros Deniz Market, Ege'deki adalara ve kara bağlantısı olmayan koylara ulaşarak sezon süresince haftanın 7 günü Göcek'te bulunan adalara ve kara ulaşımı olmayan koylara hizmet götürecek.

45 metrelik uzunluğu ve 168 metrekarelik satış alanıyla süpermarketi denize taşıyan Migros Deniz Market'te paketli meyve-sebze, et ve şarküteri ürünlerinden, günlük ekmeğe, tekstil ürünlerinden deniz malzemelerine ve sıcak yaz günlerininin ihtiyacı olan buza kadar 3 bin 500'den fazla ürün çeşidi satışa sunuluyor.

Alışveriş deneyimini deniz üzerinde de yaşamak için telefon üzerinden iletişime geçen müşterilerin mağazaya ulaşımı Migros tarafından botlarla sağlanıyor. Alışverişlerini kendileri yapma seçeneğini tercih eden müşteriler, sonrasında yeniden kendi teknelerine ulaştırılıyor.

Siparişler müşterilerin teknelerine teslim ediliyor

Migros Deniz Market, özel tasarlanmış denizci kıyafetleri ve deneyimli personelleriyle hizmet sunuyor. Müşteriler, Migros Deniz Market'in botlarıyla mağazaya getirilerek alışverişlerini kendileri yapabiliyor. Ayrıca Migros Sanal Market üzerinden verilen siparişler müşterilerin teknelerine teslim ediliyor.

Taze ürünlerin özenle seçilerek sunulduğu Migros Deniz Market'in lokasyonu, denizcilerin kullandığı aplikasyonlarla uyumlu olarak akıllı telefon ve tabletlerden anlık takip edilebiliyor.

Türkiye'nin taze balık tüketimini artırmayı hedefleyen Migros, tekneden reyona sistemiyle temin ettiği balıkları Migros Deniz Market müşterilerine de sunuyor. Migros Deniz Market, tezgahında 15 balık ve birçok deniz mahsulü çeşidiyle deniz ürünlerini müşterileriyle buluşturuyor.

Geçen sezon Bozburun koylarında hizmet veren ikinci Migros Deniz Market teknesi bu yıl hizmet kapsamını genişleterek Selimiye ve koylarında da 1 Haziran itibarıyla hizmet vermeye başladı.

Bu yaz haftanın yedi günü Kocabahçe, Dirsekbükü, Kuzbükü, Bencik Koyu, D-Maris Koyu, Dişlice Adası'nda hizmet verecek olan tekne, 18 metrelik boyuyla tekne kara bağlantısı olmayan koylarda da hizmet veriyor.

Yeni Migros Deniz Market teknesi, 52 metrekarelik satış alanıyla 1500'den fazla ürün çeşidine sahip. Geçen yıl devreye alınan tekneden reyona açık balık satışı yeni Migros Deniz Market'te de devreye alınırken, her yıl olduğu gibi taze meyve sebze, et ve şarküteri ürünleri ile günlük sıcak ekmek, fırın ürünleri ve pizza mamülleri de satışa sunuluyor.

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