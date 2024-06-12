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EURO 2024'te 15 farklı ülkeden 19 hakem görev alacak

EURO 2024'te 15 farklı ülkeden 19 hakem görev alacak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 19 orta hakem görev alacak. Türk hakem Halil Umut Meler, kariyerinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda düdük çalacak.

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UEFA, 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024'te görev yapacak hakemleri 15 farklı ülkeden seçti. Şampiyonada İtalya, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan 2'şer hakem düdük çalacak.

Türkiye, Portekiz, İspanya, Romanya, Slovakya, Hollanda, Polonya, İsveç, İsviçre, Slovenya ve Arjantin'den ise 1'er hakem EURO 2024'te görev yapacak.

Halil Umut Meler EURO 2024'te

EURO 2024'te görev alacak isimler arasındaki tek Türk hakem Halil Umut Meler. Meler, kariyerinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda düdük çalacak.

Turnuvada 37 yaşındaki Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Alper Ulusoy ise Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev alacak.

Avrupa dışından tek hakem Arjantin'den

EURO 2024'te Avrupa dışından tek bir hakeme görev verildi. UEFA ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) arasındaki iş birliği kapsamında Arjantinli hakem Facundo Tello da turnuvada maç yönetecek hakemler arasına dahil edildi.

En fazla görev alanlar Cüneyt Çakır ve Kuipers

Türk hakem Cüneyt Çakır, turnuva tarihinin en çok maç yöneten hakemi ünvanını, Hollandalı hakem Bjern Kuipers ile birlikte taşıyor.

EURO 2012, EURO 2016 ve EURO 2020'de görev alan Çakır, toplam 9 maçta görev alarak bu alanda, Kuipers ile birlikte zirvede yer alıyor.

Eski hakem Cüneyt Çakır'ın Avrupa şampiyonalarında yönettiği maçlar şöyle:

EURO 2020: Macaristan-Portekiz (Grup), Ukrayna-Avusturya (Grup), Hırvatistan-İspanya (Son 16)

EURO 2016: Portekiz-İzlanda (Grup), Belçika-İrlanda (Grup), İtalya-İspanya (Son 16)

EURO 2012: Ukrayna-İsveç (Grup), İtalya-İrlanda (Grup), Portekiz-İspanya (Yarı final)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda düdük çalacak hakemler şunlar:

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