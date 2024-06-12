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Galatasaray, Victor Nelsson ile yollarını ayırıyor

Galatasaray, Victor Nelsson ile yollarını ayırıyor

Galatasaray'da, 2021'den bu yana sarı kırmızılı formayı giyen Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'da Victor Nelsson ile yollar ayrılıyor. 2021 yılından beri sarı-kırmızılı formayı terleten Danimarkalı oyuncu, EURO 2024'ün ardından takımdan yüksek ihtimalle ayrılacak.

İspanyol devi Sevilla ile anlaşma sağlayan Nelsson Galatasaray'dan ayrılıyor. Sarı-kırmızılılara EURO 2024 sonrası veda etmeye hazırlanan yıldız oyuncu yakın çevresine durumu aktardı.

Galatasaray'ın Nelsson için 15 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.

Sevilla ile pazarlıklarda sona gelen sarı-kırmızılılar sonraki satıştan pay da eklemek istiyor. Bu konuda şu an için orta nokta bulamayan iki ekip kısa süre içinde el sıkışacak.

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