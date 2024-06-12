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Ekrem İmamoğlu, forslu bayrağa itiraz mı etti? Talat Atilla'dan dikkat çeken kulis

Ekrem İmamoğlu, forslu bayrağa itiraz mı etti? Talat Atilla'dan dikkat çeken kulis

Aldığı kulis bilgilerini aktaran gazeteci Talat Atilla, CHP genel merkezine Cumhurbaşkanlığı forsu taşıyan bayrağın asılmasına Ekrem İmamoğlu'nun itiraz ettiğini iddia etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iade-i ziyarette bulundu. CHP Genel Merkezinin önündeki bayraklar arasına, Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak da asıldı.

CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmeye dair detaylar ortaya çıkarken Talat Atilla'nın yazısı dikkat çekti. Aldığı kulis bilgilerini aktaran Atilla, "Cumhurbaşkanlığı forsu taşıyan bayrağın göndere çekilmesine, süreci arkadaşlarıyla an an takip eden Ekrem İmamoğlu'nun, Özel'i arayarak itiraz ettiği öne sürülüyor." dedi ve yazısında şunları kaydetti:

Dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP'yi genel merkezlerinde ziyaret etti. 

Aldığım kulis bilgilerine göre...

Erdoğan'ın gelişinden önce CHP genel merkezine Cumhurbaşkanlığı forsu taşıyan bayrağın göndere çekilmesine, süreci arkadaşlarıyla an an takip eden Ekrem İmamoğlu'nun, Özel'i arayarak itiraz ettiği öne sürülüyor.

İmamoğlu'nun "Partili Cumhurbaşkanı istemiyoruz diye bas bas bağırıyoruz. Şimdi bunu nasıl izah edeceğiz?" sözlerine, Özel'in "Şimdi kavga zamanı değil başkanım. Forslu bayrağı astıracağım" yanıtını verdiği ifade ediliyor.

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