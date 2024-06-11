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Serdar Saatçı, A Milli Takım'ın kampına dahil oldu

Serdar Saatçı, A Milli Takım'ın kampına dahil oldu

Braga forması giyen Serdar Saatçı, A Milli Takım'ın Almanya kampına dahil edildi.

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Braga forması giyen Serdar Saatçı, A Milli Takım'ın Almanya kampına dahil oldu.

"Kafileye dahil edildi"

TFF yaptığı açıklamada, "Portekiz'in Braga kulübünde forma giyen Ümit Milli Takım oyuncumuz Serdar Saatçı, A Milli Takımımızın Almanya'daki kamp çalışmalarında yer almak üzere Hannover'e yolculuk edecek kafileye dahil edildi." ifadeleri kullanıldı.

Sezon performansı

Braga'da bu sezon 27 karşılaşmaya çıkan Serdar Saatçı, bu karşılaşmalarda 2 asist kaydetti.

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