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Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i makamında kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü.

Kızlarıyla birlikte geldi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Ateş'in kızları Bengisu ve Banuçiçek de yer aldı.

Eşinin ölümüyle ilgili soruşturma süreci hakkında bilgi verdi

Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürecine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın Ayşe Ateş ile görüşmesine ilişkin fotoğraf paylaştı.

22 kişinin yargılanacağı Sinan Ateş cinayeti davası 1 Temmuz'da

Ayşe Ateş daha önce Sinan Ateş’in iddianamesiyle ilgili olarak, "İddianame adı verilen içi boş kağıt parçasının kabul edildiğini büyük bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayım." diyerek tepki göstermişti.

Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin dava 1 Temmuz’da başlayacak. Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada 22 tutuklu hakkında tasarlayarak adam öldürme suçlamasıyla yargılanacak.

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